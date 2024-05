Dall'Arechi è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Salernitana-Atalanta. Arrivederci e alla prossima partita di Serie A!20:02

90'+4' Fine partita! Salernitana-Atalanta 1-2. Alla rete di Tchaouna rispondono Scamacca e Koopmeiners.19:55

90' Quattro minuti di recupero.19:51

89' Ancora Tchaouna! Non ha intenzione di fermarsi l'attaccante della Salernitana! Punta Hien che riesce a saltarlo. Poi la sua conclusione dal destro dell'area termina alta!19:50

86' Rimane nella metà campo avversaria l'Atalanta.19:46

84' Altro cambio per l'Atalanta: esce Ademola Lookman per El Bilal Touré.19:46

80' Finisce la partita di Gianluca Scamacca. Entra Berat Djimsiti.19:39

77' Costretto a uscire Domagoj Bradarić. Esordio per Andres Emil Sfait.19:38

76' Gioco fermo: a terra Bradaric che sembra aver noie muscolari.19:37

73' Da una parte all'altra! In corsa De Ketelaere che viene chiuso in calcio d'angolo! 19:36

72' Occasione Salernitana! Si è salvata l'Atalanta! Azione nata da Coulibaly bravo a proteggere palla in area, poi conclusione forte di Łęgowski praticamente dal dischetto. Tiro respinto con il petto da Hateboer che salva i compagni! 19:35

69' Lascia il campo anche Emanuel Vignato per Mateusz Łęgowski.19:29

69' Fuori Salomon Junior Sambia per Alessandro Zanoli.19:28

63' GOL! Salernitana-ATALANTA 1-2! La ribalta Koopmeiners! Gesto tecnico del centrocampista olandese che da almeno 20 metri di distanza la mette di potenza nell'angolino.



Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners19:25

60' La Salernitana sostituisce Chukwubuikem Ikwuemesi per Shon Zalman Weissman.19:24

60' Inserimento di Koopmeiners su palla verticale di De Roon. La palla finisce sull'esterno della rete.19:23

57' Assist di Mario Pašalić.19:18

57' GOL! Salernitana-ATALANTA 0-1! Ci pensa Gianluca Scamacca! Cross in area preciso di Koopmeiners, sponda di Pasalic per l'attaccante che anticipa Pirola e trova la deviazione vincente.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca19:18

55' Cavalcata di De Ketelaere fino all'area di rigore che aspetta fino all'ultimo di liberarsi per la conclusione in porta. La palla poi viene recuperata dagli avversari. 19:15

54' Ancora Atalanta che prova a reagire con Pasalic. 19:15

49' Lookman vicino al pareggio! Finta che disorienta Fazio, poi la sua conclusione raso terra termina di un soffio al lato della porta! 19:10

49' Punizione battuta da Sambia che termina altissima sopra la traversa.19:09

48' Che partita di Tchaouna! Di fisico contro Koopmeiners costringendo l'olandese a commettere fallo. Calcio di punizione per la Salernitana.19:08

48' Ancora Tchaouna dalla distanza! Ci arriva in tuffo Carnesecchi! 19:07

47' Conclusione di Lookman respinta. Azione comunque ferma a causa di un fallo in attacco di Scamacca ai danni di Pirola.19:07

46' Subito un cambio anche per la Salernitana: fuori Triantafyllos Pasalidis per Marco Pellegrino.19:06

46' In difesa fuori Giorgio Scalvini per Matteo Ruggeri.19:06

46' Entra anche Koopmeiners al posto di Éderson.19:05

46' Subito tre cambi per Gasperini: fuori Aleksey Miranchuk per Charles Marc S. De Ketelaere.19:05

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Salernitana-Atalanta. 19:05

Nonostante il risultato, giusto l'approccio alla partita dell'Atalanta in fase offensiva che nei primi 45 minuti ha ottenuto un possesso palla del 73% e provato 8 conclusioni. Servirà più precisione per i giocatori di Gasperini che, specie in difesa, hanno sottovalutato l'avversario concedendo due volte la ripartenza a Tchaouna come nell'occasione del gol. Intanto l'allenatore ha già chiamato Koopmeiners che potrebbe entrare per provare a gestire meglio il centrocampo. 19:00

La Salernitana va a riposo in vantaggio di 1 a 0. Decide l'unico tiro in porta della squadra di Colantuono di Tchaouna. Tante invece le occasioni create dall'Atalanta fin dai primi minuti. Alcuni passaggi imprecisi e conclusioni sfortunate hanno condizionato i tiri dei giocatori della Dea. 18:51

45'+3' Fine primo tempo! Salernitana-Atalanta 1-0. Decide il gol di Tchaouna.18:49

45'+2' Ancora Atalanta! Hateboer non arriva di poco a colpire di testa un cross di Lookman. Poi Scamacca prova a girarsi con il destro ma la palla finisce molto alta.18:49

45' Il primo ammonito è Triantafyllos Pasalidis.18:47

45' Segnalati due minuti di recupero.18:47

43' Cross di Miranchuk in area, Fazio anticipa di testa il tuffo di Fiorillo.18:44

42' Fallo di Fazio ai danni di Scamacca. Punizione per l'Atalanta dal posizione interessante.18:43

41' Si chiude bene la squadra di Colantuono che non vuole concedere nulla agli avversari. 18:43

36' Tiene palla ora la Salernitana. 18:36

35' Retropassaggio pericoloso e veloce di Hien per Carnesecchi. Non ci sono problemi per il portiere dell'Atalanta.18:36

33' Parte in contropeide Tchaouna che quando accelera è imprendibile per gli avversari. La sua conclusione sul secondo palo viene deviata da Scalvini in calcio d'angolo.18:34

30' Punta e supera gli avversari Lookman, la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo.18:34

25' Colpo di testa di Scamacca da cross di Hateboer. Presa facile per Fiorillo. L'arbitro poi fischia fallo in attacco proprio dello stesso Scamacca.18:26

23' Ancora Atalanta! Un'altra grande occasione per la squadra di Gasperini! Lookman manda fuori di un soffio! 18:24

19' Check over. È gol! 18:19

19' Check del VAR per possibile posizione di fuorigioco.18:19

18' Assist di Emanuel Vignato.19:19

18' GOL! SALERNITANA-Atalanta 1-0! Gol di Loum Tchaouna! Costruisce l'Atalanta ma segna la Salernitana. Sterza deciso e la mette nell'angolino dove Carnesecchi non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Loum Tchaouna18:19

15' Scamacca! Numero di Ederson che entra in area scavalcando Coulibaly. Riesce a girarsi il numero 90 dell'Atalanta, la sua conclusione viene deviata poi un rimpallo favorisce Hateboer che colpisce di testa ma manda fuori.18:27

10' Ottima gestione da parte dell'Atalanta in questo avvio di partita. 18:15

7' Occasione Atalanta! Conclusione con il mancino di Miranchuk che finisce di pochissimo al lato della porta. 18:08

5' Prima conclusione dell'Atalanta con Lookman che cerca il secondo palo, ma il tiro finisce alto.18:07

4' Prova a distensersi la Salernitana con Ikwuemesi. Senza problemi Hien in chiusura.18:05

3' Ancora un passaggio dosato male da parte dell'Atalanta. Miranchuk serve Scamacca che non riesce a stoppare. 18:03

2' Scambio Lookman-Scamacca in area: passaggio impreciso che finisce sul fondo del campo. Primi squilli della Dea.18:02

2' Primo errore da parte dell'Atalanta. Il passaggio di Tchaouna viene intercettato e recuperato da Lookman.18:02

1' Si parte! Comincia Salernitana-Atalanta. Fischia Feliciani.18:01

Giornata di festa per Gasperini: l'allenatore con la partita di oggi conquista le 300 panchine in Serie A con l'Atalanta. 18:00

Sei cambi per Gasperini rispetto alla partita di Europa League contro il Marsiglia: dentro Carnesecchi al posto di Musso, Hien, Hateboer, Pasalic, Miranchuk e Lookman. Questi due saranno a supporto di Scamacca, al centro dell'attacco. 17:26

Per la Salernitana in porta ci sarà Vincenzo Fiorillo, dalla panchina Costil. In attacco dietro a Ikwuemesi partono titolari Tchaouna e Vignato. Ancora indisponibile Maggiore, out anche Candreva per noie fisiche e out Pierozzi per squalifica.17:29

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Scalvini, Hien, De Roon - Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta - Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.17:24

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo - Pasalidis, Fazio, Pirola - Sambia, Basic, L. Coulibaly - Bradaric - Tchaouna, Vignato - Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.17:23

Uno scenario completamente diverso per l'Atalanta, rimasta in corsa in tutte le competizioni. Sarà un mese decisivo per la squadra di Gasperini che deve fare i conti con i tanti impegni: il ritorno della semifinale di Europa League di giovedì contro il Marsiglia, la finale di Coppa Italia contro la Juventus il 15 maggio e le importanti sfide di campionato per conquistare un posto nella prossima Champions League. 17:23

Da una parte una Salernitana già retrocessa e senza nessun obiettivo da conquistare. Tre sconfitte consecutive per la squadra di Colantuono che non trova la vittoria in campionato da dicembre del 2023. 17:20

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Salernitana-Atalanta, match valido per la 35ª giornata di Serie A.16:04