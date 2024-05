Luci accese al Bluenergy Stadium di Udine, è tempo di Udinese-Napoli! Posticipo serale quello odierno in terra friulana che andrà a chiudere il sipario della 35^ giornata; calendario che chiama al confronto Bianconeri ed Azzurri dopo quasi otto mesi dall'ultima volta, sfida risalente allo scorso 27 settembre in cui i campani si imposero con un massiccio 4-1 sulle zebrette. Partita che pone in palio punti fondamentali per entrambe le squadre: l'Udinese, con in panchina Fabio Cannavaro, è alla ricerca di punti che sarebbero pesantissimi in chiave salvezza, Napoli che necessita invece di un risultato utile per tentare di agguantare un posto in zona Europa. Momentaneamente, gli odierni padroni di casa sono fissi in terzultima posizione a 29 punti, nono tassello della classifica, invece, quello presidiato dal Napoli che ha finora totalizzato 50 punti.20:04