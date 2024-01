La Salernitana arriva dalla vittoria esterna maturata per 0-1 sul campo del Verona, mentre la Juventus è reduce dal successo interno con la Roma, sempre per 1-0.14:19

La Salernitana ha realizzato un gol in quattro sfide casalinghe contro la Juventus; la media di 0.25 reti a partita contro una singola avversaria è la peggiore per i campani in gare interne in Serie A.14:24