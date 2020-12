LIVE FIORENTINA - GENOA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori20:04

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Fiorentina e Genoa, ultimo incontro valido per la decima giornata di Serie A.20:04

In attesa del recupero di Udinese-Atalanta, la decima giornata di Serie A si chiude al Franchi, dove la Fiorentina ospita il Genoa in una classica del calcio italiano diventata ormai un vero e proprio scontro salvezza. I viola hanno vissuto un inizio di stagione particolarmente complicato, tra esonero di Iachini e arrivo di Prandelli. La scossa però non è ancora arrivata. Il grifone, invece, guidato da Maran, va alla ricerca di continuità dopo aver trascorso settimane difficili a causa del focolaio di Covid-19.20:06

La Fiorentina si schiera con la seguente formazione (4-3-3): Dragowski - Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi - Amrabat, Pulgar, Castrovilli - Callejon, Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terracciano, Barreca, Bonaventura, Cutrone, Igor, Duncan, Eysseric, Kouamé, Lirola, Martinez Quarta, Saponara, Valero, Venuti. All. Prandelli.20:11

Il Genoa si schiera con la seguente formazione (4-4-2): Marchetti - Goldaniga, Bani, Zapata, Masiello - Lerager, Radovanovic, Sturaro, Pellegrini - Shomurodov, Scamacca. A disposizione: Paleari, Zima, Badelj, Behrami, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Ghiglione, Pandev, Pjaca, Rovella, Zajc.All. Maran.20:12

In attacco fiducia a Dusan Vlahovic, autore finora di un solo goal, ma ancora una volta titolare come riferimento. Ai suoi lati Callejon e Ribéry, alla ricerca di continuità in questo campionato altalenante. In mediana Pulgar insieme ad Amrabat, con Duncan che si accomoda inizialmente in panchina, e l'inamovibile Castrovilli. In difesa Caceres vince il ballottaggio a destra contro Lirola. Completano la linea davanti a Dragowski i due centrali Milenkovic e German Pezzella, con Biraghi a sinistra.20:14

Il Genoa deve ancora fare i conti con diverse assenze: out Perin tra i pali, Zappacosta, Biraschi e Criscito in difesa, Behrami, Cassata e Melegoni a centrocampo, Parigini in attacco. Per la trasferta del Franchi, Maran vara il 4-4-2, con due terzini utilizzati come esterni alti. Davanti a Marchetti, che recupera, linea a quattro con Goldaniga, Zapata, Bani e Masiello. Lerager e Luca Pellegrini sulle fasce, Sturaro e Radovanovic coppia mediana. Shomurodov a supporto di Scamacca in avanti.20:31

Monday Night di assoluta importanza per la Fiorentina, che con un successo scavalcherebbe Parma, Spezia e Udinese, agganciando il Benevento. Un salto alla portata, oltre che doveroso, per segnare un cambio di rotta dal momento che il gol manca da quattro partite (Milan, Benevento, Parma e Roma, andando a ritroso). D'altra parte, i rossoblù hanno bisogno di punti (sono reduci dal k.o. con il Parma, prima del quale avevano perso contro Udinese e Roma) e un successo al Franchi significherebbe il sorpasso sul Toro e l'aggancio proprio ai viola. 20:33

1' Inizia il match al Franchi! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.20:48

2' Punizione tagliata di Pulgar dentro l'area che mette decisamente in difficoltà Marchetti. L'ex portiere della Lazio è costretto a smanacciare in calcio d'angolo.20:50

4' Rilancio poco deciso di Marchetti che mette in azione Castrovilli. Il filtrante del 10 viola, però, non trova pronto Vlahovic tra le linee: occasione potenziale per la Fiorentina.20:52

6' Così come previsto alla vigilia, il Genoa si schiera con 4 difensori centrali in linea (Goldaniga, Bani, Zapata e Masiello) davanti a Marchetti. Insolito 4-4-2 sperimentato stasera da Maran.20:54

9' Ribéry ha l'occasione di puntare la difesa del Genoa ma, in mezzo alla pressione di Masiello e Zapata, non riesce a trovare lo spunto giusto per presentarsi davanti a Marchetti.20:57

12' Ancora una volta Fiorentina pericolosa grazie a un calcio piazzato di Pulgar: palla sul secondo palo, spizzata in mezzo da Milenkovic, che viene spazzata all'ultimo dalla difesa del Genoa. In affanno qui la difesa di Maran.21:01

15' Cartellino giallo per Pulgar, che ferma la ripartenza veloce sulla sinistra di Pellegrini.21:03

17' Ottima azione del Genoa in verticale. Goldaniga trova un corridoio fantastico per l'inserimento di Scamacca che, chiuso al momento del tiro, prova l'assist di tacco per l'accorrente Sturato. L'ex Juve non trova il giusto impatto sul pallone, pressato da Milenkovic, e non impensierisce Dragowski da posizione ideale.21:06

19' Prova la giocata Ribéry tra le linee per l'inserimento di Callejon. Non c'è spazio per l'idea del francese, così Marchetti prende facilmente il pallone in uscita bassa.21:07