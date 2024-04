Juventus e Fiorentina a caccia della vittoria che manca in campionato per entrambe da cinque turni. I bianconeri dopo essere stati superati dal Milan al secondo posto, devono ora vedersi le spalle, con il Bologna che si è portato ad una sola lunghezza.19:57

Nella Juventus torna Vlahovic dalla squalifica, ci sarà lui con Chiesa a guidare l'attacco. Sulle fasce Cambiaso e Kostic. In difesa conferma per il terzetto composto da Gatti, Bremer e Danilo, in porta Szczesny. Tra le file della Fiorentina difesa guidata da Milenkovic e Ranieri con i terzini che saranno Kayode e Biraghi. In attacco ai lati di Belotti ci sono Gonzalez e Kouame. Parte dalla panchina Beltran.20:05