Pagelle Juventus-Fiorentina 1-0: Gatti e Szczesny rilanciano Allegri, l'ex Chiesa non morde, male Milenkovic

Top e flop della partita Juventus-Fiorentina, valevole per la 31° giornata di serie A 2023/2024: Gatti decide la gara dello Stadium, ma Szczesny è super su Nico Gonzalez

Dopo quattro gare senza successi, la Juventus piega la Fiorentina nel posticipo domenicale della 31a giornata di Serie A e consolida il terzo posto Champions. Per la Viola – decima – l’Europa è sempre più un miraggio. A decidere il match dello Stadium è Gatti, al quarto sigillo in campionato. Le pagelle della Juventus, top e flop della Fiorentina e il tabellino del match nella nostra analisi.

Juventus-Fiorentina, la chiave della partita

Nessuna novità in casa Juve: Allegri sceglie il tandem d’attacco composto da Vlahovic e Chiesa. Italiano risponde con Nico Gonzalez, Barak e Kouamé a supporto di Belotti. Nei primi 12′ due gol annullati giustamente per fuorigioco alla Juventus, ma al 21′ è la volta buona: colpo di testa imperioso di Bremer sugli sviluppi di un corner, palla sul palo e tap in vincente di Gatti. Trascorrono solo 10′ e i bianconeri calano il bis con il grande ex Vlahovic, ma la rete del serbo è ancora una volta annullata per la posizione irregolare di McKennie.

A inizio ripresa Italiano cambia volta alla Fiorentina: dentro Maxime Lopez e Sottil, fuori Mandragora e Belotti. Allegri risponde con Yildiz per Chiesa. Poi dentro anche Beltran e Nzola tra gli ospiti, che tentano il tutto per tutto. Al 73′ occasionissima per gli ospiti: fantastico tiro a giro di Nico Gonzalez e parata pazzesca di Szczesny che devia sulla traversa. Poi è Beltran che a porta spalancata fallisce l’1-1 centrando Nzola.

Juventus, che cosa ha funzionato

Molto bene la Juve nel primo tempo: aggressiva, convinta e sul pezzo, come non la si vedeva da tempo. L’undici di Allegri è riuscito ad annullare in toto le idee di Italiano.

Juventus, che non ha funzionato

L’approccio nella prima parte del secondo tempo non è stato altrettanto feroce e convincente. I bianconeri, infatti, hanno lasciato campo alla Fiorentina pur non rischiando quasi mai.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 7: La parata sulla conclusione diretta all’incrocio di Nico Gonzalez è monumentale.

La parata sulla conclusione diretta all’incrocio di Nico Gonzalez è monumentale. Gatti 7: Già protagonista nelle due reti annullate per fuorigioco, trova – poco dopo – il quarto gol in campionato. L’ex Frosinone sa come far male agli avversari.

Già protagonista nelle due reti annullate per fuorigioco, trova – poco dopo – il quarto gol in campionato. L’ex Frosinone sa come far male agli avversari. Bremer 6,5: Splendido lo stacco che porta poi al gol del compagno di reparto. Sì, mezzo gol è del brasiliano.

Splendido lo stacco che porta poi al gol del compagno di reparto. Sì, mezzo gol è del brasiliano. Danilo 6: Deciso su Nico Gonzalez, che, a dire il vero, non è affatto ispirato.

Deciso su Nico Gonzalez, che, a dire il vero, non è affatto ispirato. Cambiaso 6-: Ha fatto più il centrocampista che l’esterno: si è accentrato molto così da permettere a McKennie di allargarsi. In difficoltà su Sottil. Alcaraz (6 dal 75′).

Ha fatto più il centrocampista che l’esterno: si è accentrato molto così da permettere a McKennie di allargarsi. In difficoltà su Sottil. (6 dal 75′). McKennie 6,5: Una garanzia, in quanto a rendimento. Trova un gol e l’ottavo assist stagionale: peccato per l’americano che entrambi non siano convalidati per offside.

Una garanzia, in quanto a rendimento. Trova un gol e l’ottavo assist stagionale: peccato per l’americano che entrambi non siano convalidati per offside. Locatelli 6: Dovrebbe fare le cose per bene. Invece, si limita a giocare in maniera piuttosto semplice.

Dovrebbe fare le cose per bene. Invece, si limita a giocare in maniera piuttosto semplice. Rabiot 6: Buona l’intesa con Kostic e sempre prezioso in mezzo.

Buona l’intesa con Kostic e sempre prezioso in mezzo. Kostic 6: Spinge meno del solito, a inizio ripresa l’affondo più pericoloso ma i compagni di squadra non concretizzano. Iling-Jr (6 dal 59′).

Spinge meno del solito, a inizio ripresa l’affondo più pericoloso ma i compagni di squadra non concretizzano. (6 dal 59′). Vlahovic 6: Ha voglia di spaccare il mondo contro la sua ex squadra. Ne segna due, ma sempre in fuorigioco. Kean (sv dall’86’).

Ha voglia di spaccare il mondo contro la sua ex squadra. Ne segna due, ma sempre in fuorigioco. (sv dall’86’). Chiesa 6: Altro ex di turno che ha il desiderio di lasciare il segno. Ma si accende a tratti. Yildiz (6 dal 59′: Entra in campo e dopo due secondi ha subito l’occasione di raddoppiare).

Top e flop Fiorentina

Maxime Lopez 6,5: Il suo ingresso in campo a inizio ripresa ha cambiato volto alla Fiorentina.

Il suo ingresso in campo a inizio ripresa ha cambiato volto alla Fiorentina. Bonaventura 6: Uno dei pochi che ha sempre cercato di proporre gioco.

Uno dei pochi che ha sempre cercato di proporre gioco. Kayode 6: Almeno tre chiusure provvidenziali: strepitosa quella su Yildiz. Ma anche qualche grave errore di gioventù.

Almeno tre chiusure provvidenziali: strepitosa quella su Yildiz. Ma anche qualche grave errore di gioventù. Nico Gonzalez 6: La sufficienza soltanto per il meraviglioso tiro a giro su cui Szczesny si rende protagonista di una prodezza. Unico lampo in una serata per il resto deludente.

La sufficienza soltanto per il meraviglioso tiro a giro su cui Szczesny si rende protagonista di una prodezza. Unico lampo in una serata per il resto deludente. Belotti 5,5: La Fiorentina fatica a costruire e il Gallo non canta mai. Sostituito a fine primo tempo.

La Fiorentina fatica a costruire e il Gallo non canta mai. Sostituito a fine primo tempo. Barak 5: Italiano sceglie di puntare sul ceco, che, però, si vede poco. Sua la miglior occasione a inizio secondo tempo, ma spara debolmente tra le braccia di Szczesny.

Italiano sceglie di puntare sul ceco, che, però, si vede poco. Sua la miglior occasione a inizio secondo tempo, ma spara debolmente tra le braccia di Szczesny. Kouamé 5: Semplicemente non pervenuto. Tanto da esterno quanto da punta centrale.

Semplicemente non pervenuto. Tanto da esterno quanto da punta centrale. Milenkovic 5: Male in marcatura su Bremer nell’azione dell’1-0. Ancora peggio sul connazionale Vlahovic, ma è salvato dal fuorigioco di McKennie. Per non farsi mancare nulla, sfiora pure l’autogol.

Il tabellino di Juventus-Fiorentina

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (75′ Alcaraz), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (59′ Iling-Jr); Vlahovic (86′ Kean), Chiesa (59′ Yildiz). A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Miretti, Weah, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Massimiliano Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (84′ Dodò), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (46′ Maxime Lopez), Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak (61′ Nzola), Kouamé (61′ Beltran); Belotti (46′ Sottil). A disposizione: Christensen, Arthur, Ikoné, Castrovilli, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Comuzzo, Parisi. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Cambiaso, Yildiz, Beltran

Marcatori: 21′ Gatti