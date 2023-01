A Marassi tutto pronto per Sampdoria-Napoli, diciasettesima giornata di Serie A.15:57

Blucerchiati desiderosi di bissare la vittoria contro l'Empoli nel ricordo di Gianluca Vialli; partenopei vogliosi di reagire subito allo stop contro l'Inter e allungare in vetta alla classifica.16:02

4-3-3 per il Napoli: Meret - Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Elmas - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Ostigard, Rrahmani, Bereszynski, Olivera, Demme, Ndombele, Gaetano, Zielinski, Zedadka, Zerbin, Lozano, Raspadori, Simeone.17:38

Squalificato Amione, Bereszynski passato proprio al Napoli, Stankovic ridisegna la difesa con Murilo e Murru ai fianchi del neo acquisto Nuytinck. In attacco fiducia a Verre dietro al tandem Lammers-Gabbiadini.17:31

Spalletti conferma il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Elmas preferito a Zielinski in mediana, Juan Jesus e Mario Rui al posto di Rrahmani e Olivera in difesa.17:33

Kvaratskhelia in area per Anguissa che cade sulla pressione di Murru, Abisso fa proseguire.18:05

Abisso viene richiamato al VAR per valutare il contatto da rigore.18:08

RIGORE NAPOLI! Abisso valuta come fallo intenzionale e assegna il penalty agli azzurri.18:07

AMMONITO Murru per il fallo da rigore.18:07

RIGORE PARATO! Politano dagli 11 metri, sinistro ad incrociare, Audero indovina l'angolo e la tocca sul palo, Nuytinck spazza in corner.18:11

Errore in uscita di Di Lorenzo, Gabbiadini non ne approfitta, destro debole, facile preda di Meret.18:14

OCCASIONE SAMP! Gabbiadini addomestica per Verre che esplode il sinistro dai 25 metri, vola Meret.18:16

Da corner, colpo di testa di Nuytinck, fuori non di molto.18:17

OCCASIONE NAPOLI! Azione insistita dei partenopei, cross di Di Lorenzo, Osimhen svetta in area, Audero alza sopra la traversa.18:19

Sugli sviluppi del corner, Elmas prova a piazzare il destro, la palla non scende.18:20

21'

OCCASIONE NAPOLI! Gran palla in verticale di Politano per Kvaratskhelia, Leris lo sbilancia con il corpo, Audero chiude in uscita bassa.18:26