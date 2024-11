Dal Via del Mare è tutto, grazie per aver seguito con noi Lecce-Empoli. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:48

90'+5' Fine partita! Lecce-Empoli 1-1! Decidono le reti di Pellegri e Pierotti!22:41

90'+4' Gaspar respinge un pallone pericolosissimo! Contropiede dell'Empoli che sfrutta un Lecce totalmente sbilanciato. Conclusione di Lorenzo Colombo mandata in calcio d'angolo!22:40

90'+2' Rimane alto il Lecce: i padroni di casa provano a mettere in difficoltà gli avversari. 22:37

90' Saranno cinque i minuti di recupero.22:36

90' Insiste il Lecce con il suo numero 9: tiro potente di collo di Krstovic che termina a lato. 22:36

89' Rischia grosso Falcone sulla respinta del tiro di Ekong. Mischia davanti al portiere dove ci sono Solbakken e Colombo, nessuno dei due riesce a calciare, poi l'arbitro fischia fallo ai danni di Falcone. 22:35

86' Ancora una traversa per il Lecce!!! Che sfortuna! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce Krstovic in anticipo rispetto a tutti gli avversari. Il suo tiro di testa colpisce ancora una volta la traversa!22:32

85' Che sfortuna per il Lecce!!! Il tiro potente con il destro di Sansone colpisce in pieno la traversa! 22:31

84' Ammonito Liam Henderson, in difficoltà su Gallo che si era diretto verso la porta. Calcio di punizione da posizione interessante per il Lecce.22:29

82' Insiste il Lecce che vuole sfruttare questo momento di difficoltà degli avversari. Conclusione di testa di Rebic che termina alto! 22:28

81' Si sente la tensione in questo finale di partita. Duello tra Rafia e Colombo, l'arbitro interviene per invitare alla calma.22:26

80' Fuori anche Liberato Gianpaolo Cacace per Salomon Junior Sambia.22:24

80' Sostituzioni per l'Empoli: Youssef Maleh esce per Emmanuel Ekong.22:24

78' Per il Lecce fuori Frédéric Guilbert per Ante Rebić.22:24

78' Assist di Antonino Gallo.22:24

77' GOOOOOOLL! LECCE-Empoli 1-1! Rete di Santiago Pierotti! Azione nata da un suo recupero a centrocampo sviluppata poi sulla fascia sinistra con l'asse Dorgu-Gallo. Pierotti ha seguito tutta l'azione, cavalcando il campo e arrivando in area davanti al portiere. Conclusione di testa che spiazza Vasquez!



73' Ancora un'occasione per il Lecce! Cross basso di Pierotti, Sansone tutto solo calcia di prima mandando la palla alta sopra la traversa!22:19

72' Bella palla in verticale di Gyasi per Solbakken, l'attaccante dell'Empoli sembra riuscire in un primo momento nell'accelerata, viene però chiuso dai difensori avversari che gli negano la conclusione.22:18

68' Ancora un tentativo di Krstovic di testa che termina fuori. Continua a rimanere in fase d'attacco il Lecce che sembra aver cambiato ritmo rispetto al primo tempo.22:13

68' L'Empoli sostituisce Pietro Pellegri per Ola Selvaag Solbakken.22:12

64' Vasquez nega il gol a Sansone! Tiro a giro che scavalca la barriera, bravo il portiere dell'Empoli che in tuffo respinge la conclusione.22:10

63' Maleh in ritardo su Sansone. Il neo-entrato si prende il pallone per provare la conclusione dal calcio di punizione. 22:09

61' Lascia il campo Saba Goglichidze che sembra aver accusato un problema fisico. Dentro Mattia De Sciglio.22:06

60' Fuori anche Rémi Oudin per Lassana Coulibaly.22:06

60' Gotti prova a cambiare il ritmo della partita con i cambi: Ylber Ramadani lascia il posto a Nicola Domenico Sansone.22:06

59' Cross basso di Maleh in area per Gyasi, Falcone in tuffo impedisce la conclusione al giocatore dell'Empoli ma non riesce a trattenere la palla. Gallo costretto al calcio d'angolo.22:05

57' EMPOLI VICINO AL RADDOPPIO! Conclusione in diagonale di Liberato Cacace che colpisce il palo interno, poi Lorenzo Colombo cambia traiettoria e la indirizza verso il palo opposto, la palla finisce di pochissimo fuori! 22:04

56' Si fa vedere anche Lorenzo Colombo, tiro centrale con il mancino che finisce tra le braccia di Falcone.22:03

55' VASQUEZ!! Il portiere dell'Empoli nega ancora una volta il gol a Krstovic! Cross di Dorgu in area, l'attaccante montenegrino colpisce di testa senza neanche saltare. Vasquez si allunga sopra la traversa e manda la palla in calcio d'angolo.22:02

52' Ammonito Pietro Pellegri.21:58

50' Ancora Lecce, ancora con Krstovic! Questa volta l'attaccante era tutto solo da posizione angolata, tenta la conclusione di controbalzo che termina alta!21:58

49' Krstovic! Si fa vedere ora il Lecce! Conclusione di testa dell'attaccante, la palla viene deviata in calcio d'angolo!21:57

48' Tenta la conclusione Pellegri, stop, finta e conclusione respinta in scivolata da Gaspar. 21:54

47' Ancora qualche protesta da parte di Pietro Pellegri. Interviene l'arbitro senza sanzionare. 21:53

47' A terra Pietro Pellegri: proteste da parte dei giocatori dell'Empoli dopo uno scontro con Rafia. Il giocatore del Lecce ha però preso la palla nell'intervento.21:53

46' Palla pericolosa di Gyasi in mezzo, allontana Haas.21:52

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Empoli!21:49

Luca Gotti ha già dovuto effettuare un cambio obbligato visto l'infortunio di Banda dopo appena 20 minuti e Pierotti sembra essere entrato con l'atteggiamento giusto. Per l'Empoli buono il primo tempo di Cacace che dalla fascia sinistra ha sviluppato più azioni potenzialmente pericolose tra cui anche quella che ha portato al gol. Si è visto meno invece Lorenzo Colombo.21:48

Avvio di partita molto tranquillo ed equilibrato con entrambe le squadre dopo mezz'ora senza aver effettuato tiri nello specchio della porta. Sblocca il match Pietro Pellegri al suo secondo gol consecutivo dopo quello contro il Como. L'occasione più grande per il Lecce l'ha avuta Gaspar proprio sul finale del primo tempo: per la squadra di Gotti 5 tiri totali ma nessuno in porta. 21:48

45'+2' Fine primo tempo! Lecce-Empoli 0-1. Rete di Pietro Pellegri.21:36

45'+2' Occasione Lecce con Gaspar! Calcio di punizione battuto con il mancino da Oudin, Gaspar ci arriva di testa ma angola troppo e la palla termina fuori!21:35

45'+1' Ammonito Liberato Gianpaolo Cacace per più trattenute su Dorgu.21:34

45' Concessi due minuti di recupero.21:33

44' Tentativo di Pierotti con il mancino, la palla termina ancora una volta alta!21:33

36' Occasione Lecce! Krstovic viene servito da Dorgu in area poi l'attaccante montenegrino tenta il cross raso terra per i compagni invece di provare la conclusione, senza trovare però nessuno.21:26

33' Assist di Liberato Gianpaolo Cacace.21:25

33' GOOOL! Lecce-EMPOLI 0-1! Rete di Pietro Pellegri! Contropiede di Cacace che dopo un'accelerata sulla fascia sinistra riesce a servire il compagno. L'attaccante ex Milan controlla di ginocchio e conclude con il destro mettendo la palla nell'angolino!



31' Conclusione debole di Pietro Pellegri dalla distanza, facile per Falcone.21:19

27' Duello tra Viti e Dorgu sulla fascia destra. Il giocatore del Lecce allunga il pallone in avanti contando tutto sulla corsa, bravo Viti in chiusura che poi prende anche fallo. 21:16

26' Si rialza il giocatore del Lecce che sembra non aver subito un colpo grave.21:14

25' A terra Ramadani dopo aver subito un colpo alla testa nel contrasto con Colombo. 21:14

24' Richiamo verbale dell'arbitro alla panchina dell'Empoli, D'Aversa compreso, a seguito di proteste.21:12

21' Tentativo di testa di Cacace su cross di Gyasi. Centrale e facile per Falcone.21:08

20' Cambio obbligato per il Lecce. Lameck Banda lascia il posto a Santiago Daniel Pierotti.21:08

19' Non ce la fa Banda. Il giocatore del Lecce si è seduto in panchina, toccandosi dolorante la caviglia. 21:08

16' Problemi per Banda: a terra il giocatore del Lecce, interviene lo staff medico.21:05

15' Calcio di punizione per il Lecce, la palla finisce dalle parti di Dorgu che con un cross morbido serve Baschirotto e Banda davanti alla porta. In anticipo Gyasi che allontana di testa. 21:06

11' Applausi di Baschirotto per il suo intervento in scivolata.21:00

9' Primo squillo del Lecce, cross di Banda e conclusione al volo di Krstovic. La palla termina alta.20:57

8' Palla lunga di Maleh alla ricerca di Cacace. Ottimo intervento difensivo dell'esterno Dorgu, abbasatosi durante l'azione. 20:56

6' In ritardo Henderson su Rafia: nessun cartellino per il giocatore dell'Empoli, solo calcio di punizione per i padroni di casa.20:55

5' Cross di Cacace dalla sinistra in area, uscita in presa bassa di Falcone che evita la conclusione a Gyasi. 20:53

3' Primi minuti tranquilli al Via del Mare, entrambe le squadre tentano palle profonde per i loro attaccanti, sempre ben anticipati dai difensori avversari.20:50

1' Si parte! Comincia Lecce-Empoli, dirige l'arbitro Juan Luca Sacchi!20:47

Roberto D'Aversa sceglie Cacace al posto di Pezzella sulla sinistra, nel lato opposto Gyasi. In attacco la coppia Pellegri-Colombo. Anche De Sciglio parte dalla panchina, con Viti e Ismajili torna Goglichidze.20:37

Gotti a sorpresa schiera Oudin alle spalle di Krstovic, con Coulibaly inizialmente dalla panchina. Davanti a Falconei soliti Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo, in attacco insieme al montenegrino anche Banda e Dorgu. 20:34

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (3-5-2): Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Cacace - Colombo, Pellegri. All. D'Aversa.20:20

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Oudin, Ramadani, Rafia - Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti.20:20

Altalenante, ma decisamente migliore il percorso dell'Empoli in questo avvio di stagione che ha perso solo con le squadre che lottano per i posti alti della classifica come Inter, Napoli e Lazio. L'ultima sfida vinta contro il Como è stata una vera iniezione di fiducia per la squadra di Roberto D'Aversa che torna al Via del Mare dopo aver allenato il Lecce lo scorso anno. Storia finita con l'esonero dell'allenatore. 20:25

È durato poco l'entusiasmo della vittoria del Lecce nello scontro diretto con l'Hellas Verona, unico in 8 partite considerando anche la Coppa Italia. Qualche giorno dopo l'ennesima sconfitta contro il Bologna ha fermato la squadra di Gotti che ora si trova ultima in classifica con lo stesso punteggio di Venezia e Monza ma con una differenza reti peggiore: sono 20 i gol subiti in 20 partite e il peggior attacco della Serie A, solo 4 reti segnate. 20:16

Buonasera e benvenuti a Lecce-Empoli, match valido per la 12ª giornata di Serie A!19:52