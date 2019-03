LIVE JUVENTUS - UDINESE 1-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta live di Juventus-Udinese, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di serie A

Massimiliano Allegri ha deciso di optare per un ampio turnover in vista della sfida contro l'Atletico Madrid di martedì prossimo: fuori Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Dybala e Mandzukic

L'Udinese è in un ottimo stato di forma e arriva da due vittorie negli ultimi due impegni ufficiali contro Bologna e Chievo

Tridente offensivo inedito per la Juventus: il giovane Kean sarà affiancato da Alex Sandro e Bernardeschi

In difesa si rivede invece Barzagli, alla prima da titolare dopo un lungo stop per infortunio

Fanno l'ingresso in campo le due squadre

Difesa a tre per la Juventus, con Caceres, Barzagli e Rugani

Continua a controllare il gioco la squadra bianconera, senza però riuscire a rendersi pericolosa in queste prime fasi

Primo corner del match in favore della Juve

Bernardeschi prova a mettere in mezzo il pallone, ma De Maio spazza via

Gran pallone di Bentancur per Matuidi, che però sbaglia il controllo

12'

Gran recupero di Alex Sandro sulla fascia, il brasiliano mette in mezzo per Kean che in spaccata batte Musso. 1-0!