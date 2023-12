La Lazio arriva dalla vittoria casalinga per 1-0 sul Cagliari, mentre il Verona è reduce dal pareggio esterno maturato per 3-3 contro l'Udinese.13:53

Le scelte di Baroni: modulo offensivo per Baroni che sulla trequarti si affida a Serdar e Suslov al fianco di Ngonge, a supporto del solito Djuric. Solo panchina per Doig, Hien e Lazovic.14:01

La Lazio ha segnato in tutte le ultime nove gare esterne in Serie A contro il Verona: l’ultimo clean sheet interno gialloblù contro i bianconcelesti nella competizione risale al 22 ottobre 2000 (successo per 2-0 arrivato con un autogol di Favalli e con la prima rete in Serie A di Adrian Mutu).14:03