Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:05

La partita scivola via senza particolari emozioni e le squadre si dividono la posta in palio. 19:59

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO VIA DEL MARE! Lecce-Bologna 0-019:58

90'+5' BOLOGNA VICINO AL GOL! Castro e Dallinga attaccano entrambi l'area di rigore. Dallinga devia di testa un cross dalla sinistra da posizione ravvicinata. Falcone inchioda la palla a terra.19:57

90'+3' Cartellino giallo per Tommaso Pobega per gioco pericoloso su Pierret. Si scusa immediatamente il centrocampista del Bologna.19:55

90'+2' Fallo di Castro su Coulibaly. Punizione Lecce sulla trequarti.19:54

90' Si gioca fino al minuto 96. 6 minuti di recupero.19:52

90' Riceve subito palla N'Dri che va immediatamente a cerca il cross che viene respinto dalla difesa.19:52

89' Giampaolo fa debuttare N'Dri con la maglia del Lecce. Al suo posto esce Santiago Daniel Pierotti.19:55

88' Confermata la posizione di fuorigioco di Dallinga.19:50

87' Gol annullato al Lecce. Dallinga mette in rete ma si trovava in posizione irregolare. C'è pero un check VAR in corso.19:48

86' Coulibaly mette in angolo una palla che era apparentemente innocua. Inizia ad essere in apprensione la difesa salentina.19:48

85' SPRECA BERISHA! Uno-Due tra Berisha e Karlsson che di tacco gli restituisce il pallone all'altezza del dischetto. Tiro ciabattato che rotola lentamente a lato.19:47

84' Calcio d'angolo per il Lecce su cui si lancia Castro per deviare di testa rischiando una clamorosa autorete. Palla ancora in corner.19:45

83' Infine Juan Miranda va a prendere il posto di Lykogiannis.19:45

83' Esaurisce i cambi Italiano con questa doppia sostituzione. Remo Freuler esce ed entra Nikola Moro.19:44

82' Karlsson dalla sinistra tenta il cross che viene ribattuto dalla difesa avversaria. La palla carambola su di lui prima di rotolare fuori dal campo e sarà rimessa dal fondo.19:43

81' Lavoro prezioso di Krstovic che battaglia e conquista un buon calcio di punizione.19:42

80' Problemi per Helgason che deve lasciare il campo. Entra Medon Berisha.19:41

78' Altro rischio per il Bologna con Lucumì che va vicino a farsi soffiare palla nella propria trequarti. Rimedia Casale.19:39

76' Sorprende tutti Italiano schierando Dallinga al fianco di Castro. Baricentro della formazione felsinea quindi spostato in avanti alla ricerca di creare azioni pericolose.19:38

76' Italiano gioca con 2 centravanti. Giovanni Fabbian esce ed entra Thijs Dallinga.19:37

73' Lecce padrone del campo in questo momento. Una bellissima azione libera Karlsson sulla sinistra che riesce a crossare per Krstovic che viene però anticipato dalla difesa del Bologna.19:35

70' Esce dal terreno di gioco anche Tete Morente e arriva il momento di Karl Jesper Karlsson.19:32

70' Prime mosse anche per Giampaolo. Ramadani esce ed entra in campo Pierret.19:32

69' Si fa vedere in attacco il Bologna. Cross sul secondo palo con Casale che di testa sfiora appena. La palla viene raccolta da Ndoye che danza sulla linea di fondo e mette al centro un pallone basso per Castro che prova di tacco a girare verso la porta. Palla allontanata dalla difesa.19:31

68' Persi un paio di minuti di gioco a causa di una bandierina abbattuta durante un'azione d'attacco del Bologna.19:29

65' Ndoye e Holm cercano spazi sulla fascia di destra. Holm riesce a liberare il cross ma la difesa del Lecce è sempre attenta e posizionata bene e allontana la sfera.19:27

62' Altro rischio in difesa per il Bologna con Lykogiannis che viene messo sotto pressione da Krstovic che gli porta via palla con un fallo secondo Fourneau.19:24

61' Brutto fallo di Remo Freuler che, preso in controtempo, in scivolata stende Tete Morente. Fourneau opta per il cartellino giallo.19:23

59' Tentativo da fuori area di Freuler. La palla vola sopra la traversa.19:20

58' Corner per il Bologna. Calcia Ndoye al centro dell'area e in maniera confusa la difesa del Lecce spazza via.19:20

56' Esce anche un evanescente Benjamín Domínguez e arriva il momento di Nicolò Cambiaghi.19:18

56' Doppia sostituzione per Italiano che effettua le prime mosse del match. Problemi al ginocchio destro per Lorenzo De Silvestri che lascia il campo in favore di Emil Holm.19:17

54' Lykogiannis legge bene un lancio per Guilbert e in scivolata mette palla in rimessa laterale. Spinge forte il Lecce sulla fascia destra.19:15

51' Pierotti recupera un altro pallone su un disimpegno sbagliato del Bologna! Krstovic si getta in profondità ma viene serrvito troppo lungo e Skorupski riesce ad anticiparlo.19:13

49' Casale allontana di testa un cross del solito Pierotti. Il Lecce continua ad attaccare mentre il Bologna fatica a trovare spazi per rendersi pericoloso.19:11

47' Tete Morente attacca De Silvestri che con mestiere difende palla e conquista un calcio di punizione.19:08

46' Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo, nessun cambio effettuato all'intervallo.19:07

46' SI RIPARTE! La prima palla del secondo tempo sarà mossa dal Bologna. 19:06

Vi aspettiamo tra poco per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:52

Reti inviolate in Via del mare nei primi 45 minuti. Il Bologna deve ringraziare Skorupski per aver mantenuto la rete inviolata in 3 occasioni. La formazione felsinea invece non ha creato grossi grattacapi al Lecce durante la prima frazione di gioco.18:52

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Lecce-Bologna 0-018:50

45'+3' Insiste il Lecce in queste ultime battute del primo tempo. Helgason mette un cross basso allontanato in 2 tempi dalla difesa del Bologna.18:49

45'+2' Helgason trova Pierotti in profondità. Finta e cross per l'esterno che riesce a conquistare un calcio d'angolo.18:48

45' Saranno 4 i minuti di recupero.18:46

43' Palla a tagliare dietro la difesa per cercare l'inserimento di Domìnguez. Grande diagonale difensiva di Guilbert che risolve la situazione.18:44

41' Krstovic riesce a rinconquistare palla e subire fallo da Casale sulla fascia sinistra.18:42

39' Momento della partita con un ritmo piuttosto lento e spezzettato da svariati falli.18:40

37' Azione confusa del Lecce che si conclude con un tentativo dalla grande distanza di Tete Morente.18:38

34' Krstovic usa il fisico e sfugge a Lucumì. Con qualche secondo di ritardo Fourneau ferma il gioco per assegnare calcio di punizione in favore del Bologna. 18:36

33' Uscita di Falcone che con una mano allontana un cross potenzialmente molto pericoloso.18:34

32' Il gioco riprende con Pierotti ancora a bordo campo a ricevere cure.18:33

31' Pierotti rimane a terra dopo un incrocio con Pobega. Gioco fermo.18:32

30' Krstovic al limite dell'area di rigore riceve una spinta da Lucumì e cade all'interno dell'area. Fourneau decreta calcio di punizione per il Bologna poichè l'attaccante della formazione salentina toccca la palla con il braccio cadendo.18:31

28' Ancora un'azione manovrata del Bologna che culmina con un cross di Lykogiannis dalla sinistra. La difesa del Lecce si chiude bene e Baschirotto allontana di testa.18:29

26' Azione prolungata del Bologna. Il cross di De Silvestri è troppo prevedibile e Skorupski entra in possesso del pallone senza difficoltà.18:27

25' Lancio di Guilbert per Helgason. Arriva a grandi falcate Casale a interrompere l'azione del Lecce.18:26

23' Casale vince il duello con Krstovic e fa ripartire l'azione del Bologna. Intervento duro ma non falloso.18:25

21' Ancora un corner per il Bologna che è la fotocopia di quello precedente. Palla di Lykogiannis sulla testa di De Silvestri che questa volta prende la porta ma di fatto consegna la sfera tra le braccia di Falcone.18:22

18' DOPPIA OCCASIONE CLAMOROSA PER IL LECCE! Il Bologna perde una palla bruttissima in fase di impostazione e Pierotti si invola e punta direttamente Skorupski! Il portiere del Bologna non abbocca alle finte e riesce a parare la conclusione con un intervento miracoloso! Poi arriva Helgason di gran carriera che calcia di prima intenzione con ancora Skorupski che di piede devia in angolo!18:21

17' Lykogiannis calcia il corner al centro dell'area. Svetta De Dilvestri che di testa non centra lo spechio della porta.18:18

16' Ndoye tenta di premiare un bell inserimento di Lykogiannis. Palla imprecisa a causa di una deviazione della difesa. Angolo per i rossolu.18:17

14' Disimpegno complicato per il Bologna a causa della pressione dei giocatori del Lecce che accorciano sul portatore di palla.18:15

12' Timide proteste dei giocatori del Lecce per un fallo fischiato da Fourneau. Pierotti trattiene la maglia di Lykogiannis.18:13

11' Calcio d'angolo per il Bologna. Lykogiannis fa partire una traiettoria che risulta troppo alta con la palla che si spegne sul fondo del campo.18:12

9' Riprende ora la partita.18:10

8' Il gioco è fermo da un paio di minuti a causa di un problema con il trasmettitore audio di Fourneau.18:09

6' Castro si presenta alla partita. Palla per lui che all'interno dell'area di rigore stoppa e si gira in un fazzoletto. Alto il suo tentativo con il mancino.18:07

5' Pierotto in pressione riesce a riconquistare la sfera. Non parte il contropiede perchè l'esterno commette fallo su Casale.18:06

4' Possesso prolungato del Bologna a cercare di stanare la difesa avversaria.18:05

2' SUBITO LECCE!! Spunto di Pierotti che brucia gli avversari sulla fascia destra. Palla messa al centro dell'area dove Tete Morente si sistema il pallone sul destro e calcia. Si immola Pobega e respinge la conclusione.18:04

1' Il Lecce gioca con la classica divisa giallo-rossa. Il Bologna indossa un completo interamente bianco, con una banda orizzontale rossoblu sul petto.18:02

INIZIA LA PARTITA! Fourneau fischia e il Lecce muove la prima palla della partita.18:01

Le squadre stanno scendendo in campo mentre lo speaker annuncia le formazioni. E' tutto pronto per questa sfida delicata di Serie A!17:58

Le scelte di Italiano. Il Bologna è schierato con il suo classico 4-2-3-1. Dopo le rotazioni effettuate in Coppa Italia, De Silvestri torna ad essere schierato titolare nel ruolo di terzino destro. A sinistra c'è Lykogiannis e centrali Lucumì e Casale. Pobega viene ancora preferito a Moro per affiancare Freuler in mediana. Castro torna ad essere il terminale offensivo della formazione felsinea. Dietro di lui agiscono Ndoye, Fabbian e Domìnguez. Vicini al rientro ma non ancora disponibili Ferguson, Orsolini e Odgaard.17:48

Le scelte di Giampaolo. Il tecnico della formazione salentina applica solamente 2 cambi rispetto alla formazione che è stata corsara a Parma settimana scorsa. Coulibaly si posiziona a centrocampo al posto di Pierret. Ancora fermi ai box Gaspar e Banda, stagione finita anticipatamente invece per Marchwinski.17:23

A disposizione Bologna. Bagnolini, Ravaglia, Moro, Aebischer, El Azzouzi, Beukema, Calabria, Dallinga, Erlic, Miranda, Holm, Cambiaghi, Pedrola.17:26

A disposizione Lecce. Fruhtl, Samooja, Berisha, Tiago Gabriel, Veiga, Scott, Karlsson, Burnete, Rebic, N'Dri, Kaba, Pierret, Sala, Rafia.17:25

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Ndoye, Fabbian, Domìnguez; Castro.17:14

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE. 4-3-3. Falcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Krstovic, Pierotti.17:13

I PRECEDENTI. Sono 47 i precedenti tra le due formazioni. I rossoblù sono avanti grazie alle 20 vittorie conquistate. Sono 18 i pareggi e 9 i successi per la formazione salentina. Equilibrio perfetto invece per quanto riguarda le gare disputate in terra pugliese.17:11

La gara sarà diretta dal signor Francesco Fourneau della sez. di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi (Empoli) e Filippo Bercigli (Firenze). IV Ufficiale sarà Daniele Rutella (Enna). Al VAR Michael Fabbri (Ravenna) e AVAR il Francesco Meraviglia (Pistoia).17:07

Ottimo momento per il Bologna che nel 2025 non è ancora incappato in nessuna sconfitta. 37 punti conquistati che valgono ai rossoblu l'ottavo posto in classifica con una partita ancora da recuperare. Il Bologna nell'ultima settimana ha sconfitto per 2-0 il Como tra le mura amiche del Dall'Ara e ha eliminato l'Atalanta dalla Coppa Italia imponendosi al Gewiss Stadium di Bergamo grazie alla rete di Santiago Castro.17:05

Il Lecce si trova al 14° posto grazie ai 23 punti conquistati finora. Giampaolo deve cercare di dare continuità alla vittoria arriva a Parma nell'ultimo turno di campionato per tenere il Lecce lontano dalla zona retrocessione.17:01

Ci troviamo allo Stadio Via del mare! Il Lecce di Marco Giampaolo ospita il Bologna di Vincenzo Italiano.16:58

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce e Bologna, gara valida per la 24a giornata di Serie A.16:57

