Pagelle di Lecce-Bologna 0-0: vince la noia. Skorupski presente, Ndoye e Pierotti sotto tono

I top e flop di un match nel complesso poco elettrizzante. Al Via del Mare c'è poco spazio per le occasioni da gol e per le giocate individuali, da una parte e dall'altra.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non c’è spazio per gol e spettacolo. Al Via del Mare finisce 0-0 la sfida tra Lecce e Bologna. La gara presenta rare occasioni da rete, un sostanziale equilibrio nel quale non ci sono individualità che spiccano in particolar modo. Alla fine, forse, il punticino fa comodo ad entrambe visto il momento e la poca forza per andare a vincere la partita. Ecco i top e flop del match.

Le scelte di Giampaolo e Italiano

Il Lecce ha nel Bologna una delle sue più terribili bestie nere. I salentini non riescono a battere gli emiliani sul proprio campo addirittura dal 2002. Per sfatare il tabù Giampaolo si affida al suo tridente di qualità con Krstovic in mezzo a Tete Morente e Pierotti. I felsinei, dal canto loro, non hanno tempo da perdere nella loro rincorsa all’Europa. La rinuncia a Beukema è dolorosa ma a Casale viene chiesto di non far rimpiangere il titolare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Primo tempo senza sussulti

La prima frazione di gioco scorre senza particolari sussulti. Il Lecce si rende un po’ più pericoloso, complice qualche errore individuale di troppo da parte della difesa del Bologna. Gli emiliani provano a contrattaccare ma lo fanno soprattutto grazie ai calci piazzati. Tutto sommato ne viene fuori uno 0-0 che è il risultato più corretto visto quanto espresso sul terreno di gioco dalle due formazioni.

Neanche i cambi ravvivano il match

La situazione non cambia granché nel secondo tempo. Neppure i cambi riescono a ravvivare le due squadre, evidentemente più preoccupate di non lasciare buchi alle proprie spalle. Krstovic e Castro si danno da fare senza però trovare lo spunto giusto per colpire. Annullato per offside un gol a Dallinga. Alla fine viene fuori un punto a testa che non è da buttare del tutto ma che neppure soddisfa completamente.

Top e flop del Lecce

Guilbert 6,5 Tra i più attivi nella formazione salentina, anche se non è che si sganci molto sul fronte offensivo.

Tra i più attivi nella formazione salentina, anche se non è che si sganci molto sul fronte offensivo. Baschirotto 6+ Leadership e fisicità al servizio della causa. Si assicura che dalle sue parti non passi nulla.

Leadership e fisicità al servizio della causa. Si assicura che dalle sue parti non passi nulla. Pierotti 5,5 Oggi gli è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio.

Oggi gli è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio. Tete Morente 5,5 Vale un po’ il discorso fatto per il compagno di reparto.

Top e flop del Bologna

Skorupski 7 Ha il merito di farsi trovare pronto quando chiamato in causa.

Ha il merito di farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Pobega 6,5 Si mette in luce soprattutto per un recupero difensivo col quale evita un gol.

Si mette in luce soprattutto per un recupero difensivo col quale evita un gol. Lykogiannis 5,5 L’uomo più in difficoltà della retroguardia felsinea.

L’uomo più in difficoltà della retroguardia felsinea. Ndoye 5,5 In una sera non brillante di tutto il Bologna anche lo svizzero si è adeguato.