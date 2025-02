Recuperi serie A, le formazioni: Fiorentina e Inter inguaiate dal regolamento che sorride al Milan col Bologna

Nel recupero tra Fiorentina e Inter non potranno essere schierati gli acquisti: Palladino ha gli uomini contati. Discorso diverso per Bologna e Milan

È tempo di recuperi, in Serie A. Si parte domani con quello della 14a giornata tra Fiorentina e Inter, match sospeso al 17′ per il malore di Bove. A seguire, il 26 febbraio toccherà a Bologna e Milan scendere in campo per la gara valevole per il nono turno e rinviata per via dell’alluvione che colpì il capoluogo emiliano. Ecco che cosa prevede il regolamento e perché è soprattutto Palladino ad avere grossi problemi di formazione.

Recuperi serie A: Fiorentina-Inter, cosa dice il regolamento

La partita riprenderà dal minuto 17, quando cioè si decise per la sospensione del match in seguito al malore accusato in campo da Bove. In questo caso, l’articolo Statuto-Regolamento della Lega Serie A (comma 4 lettera b) prevede che siano “schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione”.

Tradotto: Fiorentina e Inter non potranno impiegare gli acquisti messi a segno nel mese di gennaio. Se Inzaghi ha avuto solo Zalewski, sulle rive dell’Arno è stata attuata una rivoluzione o quasi. Già, Palladino non potrà infatti contare su Folorunsho, Pablo Marì, Ndour, Fagioli e Zaniolo. E nel frattempo, oltre a Bove, ha perso pure Biraghi, Ikoné, Kayode, Kouame, Martinez Quarta e Sottil, ceduti ad altre squadre.

Fiorentina-Inter: Palladino con gli uomini contatti

Sono inoltre da valutare le condizioni di Cataldi e Colpani, non al meglio e a forte rischio in vista della partita del Franchi in programma domani, giovedì 6 febbraio, alle 20:45.

Insomma, Palladino potrebbe ritrovarsi a sfidare l’Inter con appena 15 giocatori di movimento. Non si contano, invece, le squalifiche. Dumfries e Comuzzo, fermati dal giudice sportivo, potranno regolarmente giocare domani, perché sconteranno il turno di stop in occasione della prossima giornata, quando – ironia del calendario – le due squadre si affronteranno di nuovo, ma a San Siro.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Bologna-Milan: nessun problema per i due allenatori

Essendo stata la sfida del Dall’Ara rinviata su disposizione della Lega dopo l’ordinanza del sindaco di Bologna causa alluvione, Italiano e Conceicao – come da regolamento – non avranno alcun paletto circa l’utilizzo dei calciatori.

Dunque, i padroni di casa potranno arruolare i nuovi acquisti Pedrola e Calabria, ex capitano rossonero. Stesso discorso vale per il Milan, con il tecnico portoghese che avrà a disposizione Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil.