Fiorentina, Bove riprende a correre e scatena l'entusiasmo dei tifosi sui social

Il centrocampista ha postato un selfie su instagram dopo un leggero allenamento sulle rive dell'Arno: migliaia le testimonianze di affetto sul suo profilo da parte di tifosi viola e romanisti

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Era l’1 dicembre, un velo di silenzio scese sul Franchi e nelle case di tutti gli appassionati di calcio d’Italia. Edoardo Bove si accasciava al suolo, il resto è storia (per fortuna) che continua.

Bove riprende a correre

Perché il 22enne sta lentamente riprendendo una vita normale, in attesa di capire quale potrà essere e se ci potrà essere un futuro da calciatore. Bove infatti ha ripreso a correre, un mese dopo il malore che lo ha colpito al 17′ di quel Fiorentina-Inter costringendolo per adesso a interrompere l’attività agonistica. Il centrocampista di proprietà della Roma ha voluto raccontare la cosa sul suo profilo instagram, dove ha postato una foto con cappellino, cuffiette e maglietta viola che spunta da una felpa nera, un accenno di sorriso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bove, la speranza dopo la paura

Un modo per dire “sto tornando a vivere” dopo la grande paura, e dopo l’installazione del defibrillatore sottocutaneo removibile. Bove ha fatto il selfie lungo un percorso in riva all’Arno, zona Firenze sud: alle sue spalle si notano alcune scritte riconducibili al tifo viola, come “Curva Fiesole”: colonna sonora, “Una vita da mediano” di Ligabue. Solo qualche giorno, fa il centrocampista era stato immortalato sui canali social della Fiorentina con la divisa dello staff tecnico di Palladino mentre arbitrava una partitella di allenamento dei compagni al Viola Park.

I tifosi abbracciano Bove

Tantissimi i commenti dei tifosi, che hanno sottolineato con gioia il suo “ritorno” ad un principio di attività fisica. Come Chiara: “E la scritta curva Fiesole sullo sfondo… Ti si ama Edo“. Vale aggiunge: “Grande Edo, è bello vederti felice“. Allo stesso modo Mary: “Quanto ti vogliamo bene Edo”. E Dany: “Sempre al tuo fianco Edo”. Dudo lo incoraggia: “Sei un gigante!! Avanti Edo!!!”. Barbara non ha dubbi: “Io credo ancora di rivederti con la nostra 4”. E Marco conclude: “Il giocatore più forte che abbiamo”.

Bove, lo sfogo dell’agente che prende tutti in contropiede