Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, fissati i recuperi: le date e gli orari delle prossime tre giornate di A

Ecco quando sarà portato a termine il match del Franchi, interrotto al 17' per il malore di Bove, e quello del Dall'Ara, rinviato per l'alluvione. Tutti gli anticipi e i posticipi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Entro febbraio la Serie A non avrà più asterischi in classifica. Finalmente. Sono state infatti calendarizzati i recuperi delle due partite “mancanti”, Fiorentina-Inter e Bologna-Milan. Nel primo caso, in realtà, si tratta di una prosecuzione, visto che – come si ricorderà – il match del Franchi fu interrotto al 17′ in seguito al malore occorso al centrocampista della formazione viola, Edoardo Bove. Partirà dal 1′, invece, il match tra Bologna e Milan, non disputato a ottobre per via dell’alluvione che ha sconvolto il capoluogo emiliano e gran parte della sua provincia.

I recuperi: le date di Fiorentina-Inter e Bologna-Milan

Il match tra Fiorentina e Inter ripartirà alle 20.30 di giovedì 6 febbraio. E si giocherà dunque quattro giorni prima della…sfida di ritorno tra i nerazzurri e i viola, fissata per lunedì 10 febbraio a San Siro. Doppia opzione, invece, per Bologna-Milan. Se i rossoneri approderanno agli ottavi di finale di Champions, eliminando il Feyenoord nel doppio confronto di playoff, la partita si giocherà mercoledì 26 febbraio alle 18.30. Se invece il Milan sarà eliminato, il match si giocherà giovedì 27 febbraio alle 20.45.

Anticipi e posticipi Serie A dal 24mo al 26mo turno

Decisi anche anticipi e posticipi delle prossime tre giornate di Serie A, la 24ma, la 25ma e la 26ma del calendario. Ecco tutto il programma.

24ma giornata

7/2 ore 20.45 Como-Juventus

8/2 ore 15.00 Verona-Atalanta

8/2 ore 18.00 Empoli-Milan

8/2 ore 20.45 Torino-Genoa

9/2 ore 12.30 Venezia-Roma

9/2 ore 15.00 Cagliari-Parma

9/2 ore 15.00 Lazio-Monza

9/2 ore 18.00 Lecce-Bologna

9/2 ore 20.45 Napoli-Udinese

10/2 ore 20.45 Inter-Fiorentina

25ma giornata

14/2 ore 20.45 Bologna-Torino

15/2 ore 15.00 Atalanta-Cagliari

15/2 ore 18.00 Lazio-Napoli

15/2 ore 20.45 Milan-Verona

16/2 ore 12.30 Fiorentina-Como

16/2 ore 15.00 Monza-Lecce

16/2 ore 15.00 Udinese-Empoli

16/2 ore 18.00 Parma-Roma

16/2 ore 20.45 Juventus-Inter

17/2 ore 20.45 Genoa-Venezia

26ma giornata

21/2 ore 20.45 Lecce-Udinese

22/2 ore 15.00 Parma-Bologna

22/2 ore 15.00 Venezia-Lazio

22/2 ore 18.00 Torino-Milan

22/2 ore 20.45 Inter-Genoa

23/2 ore 12.30 Como-Napoli

23/2 ore 15.00 Verona-Fiorentina

23/2 ore 18.00 Empoli-Atalanta

23/2 ore 20.45 Cagliari-Juventus

24/2 ore 20.45 Roma-Monza

Coppa Italia, il programma degli ultimi quarti di finale

Dulcis in fundo, la Coppa Italia. Erano già stati fissati date e orari dei primi quarti di finale in gara, Atalanta-Bologna martedì 4 febbraio e Milan-Roma mercoledì 5, in entrambi i casi alle 21. Adesso sono stati calendarizzati anche gli altri due confronti. Inter-Lazio si giocherà martedì 25 febbraio sempre con inizio alle 21. Il giorno dopo si giocherà Juventus-Empoli, con inizio canonico alle 21. Tutti gli incontri della competizione saranno trasmessi in chiaro su Canale 5.