Lazio-Monza 5-1 pagelle: Marusic, Pedro, Castellanos e Bashiru pokerissimo da Champions. Bocchetti nei guai

Top e flop: protagonista assoluto Pedro con una doppietta, super Castellanos con un gol e due assist. Bene Marusic, per Pizzignacco pomeriggio horror

Marusic, Pedro (per due), Castellanos e Dele Bashiru firmano il pokerissimo della Lazio sul Monza all’Olimpico. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i biancocelesti tornano a correre forte con due vittorie consecutive: contro il Cagliari lunedì ed oggi per 5-1 contro i brianzoli. Dopo un primo tempo caratterizzato da ritmi bassi e poche occasioni, con la sola rete di testa di Marusic al 31′ su assist di Castellanos, cambia tutto nella seconda metà di gioco: il bomber argentino si rende protagonista con un altro assist (quest volta per Pedro al 57′) e con una rete – da posizione ravvicinata – al 63′ che sembra possa chiudere i giochi. Sempre Pedro, su assist di Noslin al 76′, trova la rete del 4-0 con un tiro di sinistro dopo un inserimento al centro dell’area.

Non basta il gol su rigore di Sensi (4-1) – nel finale di gara – a salvare la faccia alla squadra di Bocchetti, sempre più a rischio, che subisce anche la quinta rete firmata da Dele Bashiru (5-1): non vince da un mese esatto e resta all’ultimo posto in classifica a quota 13 punti. Gli uomini di Baroni, invece, si portano al quarto posto, superando la Juventus, a quota 45 punti in Serie A.

Lazio-Monza, la chiave tattica della gara

Nella Lazio, schierata con il solito 4-2-3-1, torna dal primo minuto Nuno Tavares. Parte dalla panchina, invece, Lazzari. Marusic viene spostato sulla destra. In attacco Castellanos con Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti.

Nel Monza, schierato con il 3-4-2-1, c’è un cambio obbligato in porta con Turati, non convocato per infortunio, sostituito da Pizzignacco. A centrocampo giocano Bianco e Martins, mentre sulla trequarti Ciurria e Mota agiranno alle spalle di neo arrivato Ganvoula.

La Lazio domina nella costruzione del gioco ma non adopera la tattica del pressing offensivo, sui portatori palla avversari, per concedere al Monza di impostare il gioco per poi colpirla in contropiede.

Terreno di gioco perfetto all’Olimpico dopo il Rugby

Come si presenta l’Olimpico per Lazio-Monza di Serie A dopo l’incontro di Rugby dell’Italia contro il Galles nel Sei Nazioni? Dopo il diluvio nella giornata di sabato, e il match vinto poi dall’Italia, il terreno di gioco dello stadio Olimpico è risultato perfetto e curato in ogni minimo dettaglio.

I top e flop della Lazio

Castellanos 8. Al 31′ si allarga in area, porta la marcatura su di sé per liberare Marusic e servirgli un assist. Realizza un secondo assist per Pedro al 56′. Trova la gioia personale con la rete valida per il 3-0: calcia di destro in area, da posizione ravvicinata e verso il secondo palo, su assist di Zaccagni.

Al 31′ si allarga in area, porta la marcatura su di sé per liberare Marusic e servirgli un assist. Realizza un secondo assist per Pedro al 56′. Trova la gioia personale con la rete valida per il 3-0: calcia di destro in area, da posizione ravvicinata e verso il secondo palo, su assist di Zaccagni. Pedro 7.5 Entra al 35′ al posto di Dia infortunato. Realizza la rete del raddoppio al 56′ su assist in profondità di Castellanos, non sbaglia sotto rete. Trova la rete del 4-0 con un inserimento al centro dell’area.

Entra al 35′ al posto di Dia infortunato. Realizza la rete del raddoppio al 56′ su assist in profondità di Castellanos, non sbaglia sotto rete. Trova la rete del 4-0 con un inserimento al centro dell’area. Noslin 7. Entra nel secondo tempo e si rende determinante con un assist per Pedro dalla fascia sinistra.

Entra nel secondo tempo e si rende determinante con un assist per Pedro dalla fascia sinistra. Marusic 7. Trova la rete del vantaggio con un colpo di testa in area da posizione ravvicinata, su assist di Castellanos.

Trova la rete del vantaggio con un colpo di testa in area da posizione ravvicinata, su assist di Castellanos. Dele Bashiru 7. All ’88’ segna la rete del 5-1 portando a spasso tutta la difesa avversaria.

All ’88’ segna la rete del 5-1 portando a spasso tutta la difesa avversaria. Zaccagni 6.5 Sulla fascia sinistra guadagna profondità ed è abile a saltare l’uomo. Non concretizza però sotto rete. Assist per Castellanos al 62′.

Sulla fascia sinistra guadagna profondità ed è abile a saltare l’uomo. Non concretizza però sotto rete. Assist per Castellanos al 62′. Guendouzi 6. L’azione del vantaggio parte da un suo cross sul secondo palo per Castellanos.

L’azione del vantaggio parte da un suo cross sul secondo palo per Castellanos. Lazzari 5. In area all’ 82′ salta colpendo il pallone con un braccio: rigore assegnato al Monza

I top e flop del Monza

Pizzignacco 4. Subisce cinque reti al posto di Turati, infortunato. Non riesce ad impedire nulla alla Lazio.

Subisce cinque reti al posto di Turati, infortunato. Non riesce ad impedire nulla alla Lazio. Izzo 4.5. Sbaglia la marcatura su Marusic che si inserisce in area e di testa trova la rete del vantaggio. Non chiude su Castellanos in occasione del 3-0 della Lazio.

Sbaglia la marcatura su Marusic che si inserisce in area e di testa trova la rete del vantaggio. Non chiude su Castellanos in occasione del 3-0 della Lazio. Palacios 4.5. Non stringe in marcatura su Marusic e resta troppo ampio rispetto ad Izzo in fase di posizionamento difensivo in area. Malissimo in fase difensiva nel resto della gara.

Non stringe in marcatura su Marusic e resta troppo ampio rispetto ad Izzo in fase di posizionamento difensivo in area. Malissimo in fase difensiva nel resto della gara. Lekovic 5. Salva al 47′ su un tiro di Nuno Tavares da posizione ravvicinata: si accovaccia in area di rigore e respinge il pallone senza far fallo di mano. Non brilla in fase finale di gara.

Salva al 47′ su un tiro di Nuno Tavares da posizione ravvicinata: si accovaccia in area di rigore e respinge il pallone senza far fallo di mano. Non brilla in fase finale di gara. Sensi 6. Torna a segnare in Serie A dopo quasi due anni: da calcio di rigore realizza il gol della bandiera per il Monza.

