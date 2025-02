Pellegrini fuori rosa, la Lazio replica alle accuse dell'agente Raiola

In casa Lazio fa rumore l'esclusione dalla lista per la Serie A di Luca Pellegrini: l'agente chiede spiegazioni, Fabiani spiega la scelta di Baroni

Dalla chiusura del calciomercato invernale alla presentazione della nuova lista dei 25 per la seconda parte del campionato di Serie A. In casa Lazio è polemica per l’esclusione a sorpresa di Luca Pellegrini, terzino ex Juventus messo fuori rosa da Marco Baroni, che ha preferito reintegrare Hysaj e Basic. L’agente del ragazzo chiede spiegazioni, mentre il ds Fabiani ha “scaricato” ogni responsabilità sul tecnico biancoceleste.

Pellegrini fuori rosa, l’agente chiede spiegazioni

Una volta appresa la notizia dell’esclusione di Luca Pellegrini dalla nuova lista dei 25 presentata dalla Lazio di Marco Baroni, l’agente dell’ex terzino della Juventus si è fatto avanti attraverso un comunicato ufficiale, che rende nota la versione dell’entourage del ragazzo e lascia spazio a poche interpretazioni.

“Abbiamo anche noi appreso solo ora dagli organi di stampa l’esclusione dalla lista di Luca Pellegrini… – scrive Enzo Raiola, procuratore di Pellegrini – Escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi disciplinari – ipotesi avanzata da Sky Sport nella giornata di ieri –. Luca è sempre stato un professionista esemplare, a disposizione del gruppo squadra”.

E poi ha aggiunto: “L’esclusione dalla trasferta di Cagliari è dovuta ad un problema fisico riscontrato qualche giorno prima della convocazione, chiederemo chiarimenti alla società nelle sedi opportune“.

La posizione della Lazio, Fabiani: “Valutazione di pertinenza di Baroni”

Ai canali ufficiali della Lazio, il ds Angelo Fabiani ha tracciato un bilancio del mercato di riparazione della Lazio, senza dimenticare l’affaire Pellegrini. Un caso che si è aperto nelle ultime ore e destinato a far discutere nelle prossime settimane, considerando che da giugno diventerà a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della Lazio, per una cifra pari a 4 milioni di euro. Al momento, è in prestito dalla Juve, su cui grava gran parte dell’ingaggio.

Fabiani, però, non vuole sentir parlare delle motivazioni che hanno portato a tale scelta e passa la palla a Baroni: “Mi domando perché le stesse considerazioni non sono state fatte a inizio campionato per Hysaj. La valutazione e l’inserimento nella lista è di pertinenza dell’allenatore, che decide in base al suo progetto, e poi sta a noi avallare il suo pensiero. Basic fino alla fine abbiamo cercato di darlo via, ma l’allenatore ci ha detto che per lui sarebbe stato funzionale e abbiamo deciso di inserirlo in lista”.

La nuova lista della Lazio per la seconda parte di campionato

Nella nuova lista presentata dalla Lazio, compaiono i nomi di Hysaj e Basic, reintegrati ufficialmente da Marco Baroni, nonostante l’infortunio muscolare riportato dal terzino albanese in quel di Cagliari. Il centrocampista, invece, era in lista di sbarco nel corso del mercato invernale, come confermato dallo stesso Fabiani, ma è rimasto a Formello e sarà a disposizione del tecnico biancoceleste. Escluso Pellegrini. In lista UEFA, da presentare entro domani, dovrebbero essere inseriti anche i nuovi acquisti: Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane.

Questo l’elenco presentato dalla Lazio per la seconda parte del campionato di Serie A, all’indomani della chiusura del mercato invernale:

2 Gigot

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

23 Hysaj

26 Basic

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

77 Marusic

94 Provedel