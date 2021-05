LIVE BENEVENTO - CAGLIARI 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sfida caldissima al Vigorito in quello che può definirsi a tutti gli effetti uno spareggio salvezza. Il Benevento è terzultimo e ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate mentre il Cagliari ha un punto in più dei campani ed è reduce dal pareggio di Napoli e tre vittorie consecutive.11:56

Inzaghi opta per la difesa a quattro con Depaoli e Barba esterni e la coppia Glik-Caldirola a protezione di Montipò; a centrocampo Schiattarella viene preferito a Viola mentre alle spalle di Lapadula spazio per Insigne e Caprari.14:16

Sventagliata di Nandez per Lykogiannis che guadagna un calcio piazzato. Tanto lavoro per Doveri in questi primi minuti di gioco.15:08

Colpo di testa di Pavoletti che termina sopra la traversa. Gioco fermo però per un fallo in attacco dello stesso attaccante ospite.15:12

Cartellino giallo per Pavoletti, autore di un intervento falloso in gioco aereo ai danni di Caldirola.15:15

GOL! BENEVENTO-Cagliari 1-1! Rete di Lapadula. Caprari intercetta un passaggio di Ceppitelli e imbuca per Lapadula. L'attaccante controlla e batte Cragno in uscita con un preciso tocco sotto. Guarda la scheda del giocatore Gianluca Lapadula 15:20

27'

Errore in impostazione di Schiattarella che calcia in fallo laterale. Rimessa per il Cagliari che però in questa fase fatica a gestire la sfera.15:30