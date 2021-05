LIVE PARMA - ATALANTA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori14:20

Un Parma già retrocesso ospita l'Atalanta che non può permettersi passi falsi nella corsa alla Champions League. Verdetto che sembra scontato, ma gli emiliani proveranno con una prova d'orgoglio a ribaltare il pronostico.14:20

La sfida dell'andata terminò con un secco 3-0 per i bergamaschi. Il Parma dopo una serie di tre vittorie consecutive tra il 2013 e il 2014 ha ottenuto un solo punto nelle ultime sette partite contro l’Atalanta, realizzando appena due reti nel periodo.14:22

Formazione PARMA (4-3-3): Sepe - Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo - Grassi, Sohm, Kurtic - Kucka, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Laurini, Dierckx, Balogh, Conti, Valenti, Bani, Zagaritis, Brunetta, Camara, Pelle, Rinaldi, Colombi.14:35

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello - Djimsiti, Romero, Palomino - Maehle, De Roon, Freuler, Gosens - Malinovskyi - Ilicic, Zapata. A disposizione: Caldara, Hateboer, Sutalo, Ruggeri, Miranchuk, Pasalic, Pessina, Kovalenko, Muriel, Lammers, Gelmi, Rossi.14:31

D'Aversa sceglie il 4-3-3 con Osorio e Bruno Alves centrali e Gagliolo e Busi ai loro lati. Kurtic e Grassi a supporto di Sohm in mezzo al campo, mentre in avanti giocherà Kucka, con lui l'ex di turno, Cornelius e Gervinho.14:35

L'Atalanta è obbligata a cambiare in porta vista la squalifica di Gollini, gioca Sportiello. Difesa a tre con Djimsiti, Romero e Palomino. Maehle e Gosens sugli esterni, in mezzo al campo De Roon e Freuler. Torna dal primo minuto Ilicic in attacco, accanto a lui Zapata, con Malinovskyi sulla trequarti.14:39

1' FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - ATALANTA. Arbitra Giua.15:01

3' Atalanta sin da subito che detta il ritmo del gioco, il Parma si difende.15:04

7' Parma che prova a farsi vedere grazie alla velocità di Gervinho, De Roon è però attento a non farselo scappare.15:09

10' Maehle mette un pallone rasoterra in area, Zapata non ci arriva per un soffio.15:14

12' GOL! Parma - ATALANTA 0-1! Rete di Malinovskyi. Ilicic pesca Malinovskyi al limite dell'area, il trequartista controlla e calcia con il sinistro rasoterra, con la palla che finisce a fil di palo alla destra di Sepe.



16' Continua la pressione degli ospiti anche dopo il gol del vantaggio. Il Parma fa molta fatica ad uscire dalla propria metà campo.15:18

20' ATALANTA VICINA AL RADDOPPIO! Ilicic pennella in area dove si inserisce Gosens che spizza di testa e manda di un soffio a lato.15:21

21' ANCORA GOSENS! Azione fotocopia con Ilicic che serve in area Gosens, questa volta Sepe è attento e non si fa sorprendere.15:22

26' Punizoine dal limite per il Parma dopo un intervento di Djimsiti con la gamba alta su Kucka.15:28

28' Calcia Bruno Alves di potenza ma prende in pieno la barriera.15:29

29' Freuler da fupori area! Gran botta ma Sepe blocca sicuro.15:30

31' TRAVERSA ATALANTA! Ilicic di tacco per Freuler che mette in mezzo per Zapata, il colombiano calcia di prima ma colpisce in pieno la traversa.15:34

36' Continua a spingere l'Atalanta con ottimi fraseggi sulla trequarti.15:38

40' Ultimi minuti del primo tempo, calcio di punizione del Parma sulla trequarti, calcia Kurtic con la difesa bergamasca che respinge, ci prova Grassi dal limite ma la palla va alta.15:42