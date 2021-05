(21) NICCOLÒ ZANELLATO (C)

(77) MILOS VULIC (C)

(20) LUIS ROJAS (C)

(44) JACOPO PETRICCIONE (C)

(10) AHMAD BENALI (C)

(17) SALVATORE MOLINA (C)

(8) LUCA CIGARINI (C)

(30) JUNIOR MESSIAS (C)

(69) ARKADIUSZ RECA (C)

(52) EDOARDO BOVE (C)

(27) JAVIER PASTORE (C)

(55) EBRIMA DARBOE (C)

(4) BRYAN CRISTANTE (C)

(7) LORENZO PELLEGRINI (C)

(11) PEDRO (C)

(77) HENRIKH MKHITARYAN (C)

3-4-1-2 per il Crotone: Cordaz - Magallan, Golemic, Djidji - Molina, Cigarini, Benali, Messias, Reca - Simy, Ounas. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Rojas, Zanellato, Petriccione, Vulic, Eduardo, Dragus, Riviere.17:36

Ecco le formazioni: 4-2-3-1 per la Roma: Fuzato - Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Reynolds - Cristante, Darboe - Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro - Borja Mayoral. A disposizione: Farelli, Mirante, Fazio, Juan Jesus, Santon, Pastore, Dzeko, Ciervo, Bove, Zalenski.17:28

I rossoblu, attualmente all’ultimo posto in classifica e già aritmeticamente retrocessi, cercano di onorare al meglio le ultime partite di una deludente stagione.17:26

La squadra di Paulo Fonseca, dopo la sconfitta esterna contro la Sampdoria e la cocente eliminazione in Europa League, affronta il Crotone di Serse Cosmi tra le mura amiche.17:27

All’Olimpico, va in scena la sfida tra Roma e Crotone, incontro valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A.17:25

Commento in diretta

DOMANDE FREQUENTI - CURIOSITÀ

Quando si gioca Roma - Crotone?

La gara tra Roma e Crotone si giocherà domenica 9 maggio 2021 alle ore 18:00

La gara tra Roma e Crotone si giocherà domenica 9 maggio 2021 alle ore 18:00

L'arbitro del match sarà Simone Sozza

L'arbitro del match sarà Simone Sozza

L'arbitro al VAR del match Roma - Crotone sarà Aleandro Di Paolo

L'arbitro al VAR del match Roma - Crotone sarà Aleandro Di Paolo

La partita si gioca a Roma

La partita si gioca a Roma

Stadio Olimpico

Stadio Olimpico

La partita di andata Crotone - Roma si è conclusa con il punteggio di 1-3

La partita di andata Crotone - Roma si è conclusa con il punteggio di 1-3

Ad oggi il capocannoniere della Roma è Jordan Veretout con 10 gol, mentre il capocannoniere del Crotone è Simy con 19 gol

PREPARTITA

Roma - Crotone è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Crotone sarà Simone Sozza coadiuvato da Mattia Scarpa e Marco Della Croce. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente la Roma si trova 8° in classifica con 55 punti (frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece il Crotone si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 26 sconfitte).

La Roma ha segnato 58 gol e ne ha subiti 53; il Crotone ha segnato 42 gol e ne ha subiti 85.

La partita di andata Crotone - Roma si è giocata il 6 gennaio 2021 e si è conclusa 1-3.

In casa la Roma ha fatto 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Crotone ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 14 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Cagliari e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Crotone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Parma e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-0 mentre Il Crotone ha incontrato l'Inter perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paulo Fonseca è Jordan Veretout con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Serse Cosmi è Simy con 19 gol.

Roma e Crotone si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 5 volte, il Crotone non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Roma Crotone Partite giocate 34 34 Numero di partite vinte 16 5 Numero di partite perse 11 26 Numero di partite pareggiate 7 3 Gol totali segnati 58 42 Gol totali subiti 50 85 Media gol subiti per partita 1.5 2.5 Percentuale possesso palla 52.4 46.7 Numero totale di passaggi 16928 14242 Numero totale di passaggi riusciti 14256 11409 Numero di tiri nello specchio per partita 173 111 Percentuale di tiri in porta 50.7 44.6 Numero totale di cross 605 499 Numero medio di cross riusciti 152 116 Duelli per partita vinti 1618 1699 Duelli per partita persi 1680 1791 Corner subiti 128 200 Corner guadagnati 200 124 Numero di punizioni a favore 393 452 Numero di punizioni concesse 509 470 Tackle totali 440 484 Percentuale di successo nei tackle 55.5 57.2 Fuorigiochi totali 55 45 Numero totale di cartellini gialli 75 78 Numero totale di cartellini rossi 3 3

