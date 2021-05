LIVE VERONA - TORINO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori14:28

Benvenuti alla diretta di Verona-Torino, gara valida per il 35° turno di Serie A. 14:28

Al ''Bentegodi'' si affrontano i padroni di casa, a metà classifica con 42 punti, e gli ospiti, in lotta per non retrocedere con 34 punti all'attivo e una gara da recuperare. All'andata finì 1-1. 14:31

Arbitra l'incontro il signor Davide Massa di Imperia. Al Var Nasca. 14:30

Nell'ultimo turno, i granata hanno piegato il Parma mentre i gialloblu non sono andati oltre pari interno contro lo Spezia. 14:32

FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1): Pandur - Dawidowicz, Ceccherini, Gunter - Faraoni, Ilic, Barak, Lazovic - Salcedo, Zaccagni - Kalinic. A disposizione: Silvestri, Berardi, Cetin, Sturaro, Dimarco, Bessa, Magnani, Ruegg, Lovato, Colley, Lasagna, Favilli. 14:36

FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu - Bremer, Nkoulou, Buongiorno - Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi - Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Lyanco, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Linetty, Sava. 14:39

Juric adotta il turn over con diversi cambi rispetto alla formazione tipo: in porta Pandur, Kalinic in attacco, in panchina Dimarco e Magnani. Nicola conferma le previsioni della vigilia, con la sola eccezione di Vojvoda pe Singo sulla corsia destra; Belotti-Sanabria tandem d'attacco. 14:43

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:43

Squadre in campo sul terreno di gioco: padroni di casa in maglia blu con inserti gialli, ospiti in completo bianco. 14:58

1' INIZIA VERONA-TORINO! Primo pallone giocato da Verdi. 15:01

1' Barak prova a lanciare Kalinic, suggerimento preda della difesa granata. 15:02

2' Controllo impreciso di Vojvoda, sfera in fallo laterale. 15:03

3' Diagonale di Bremer che chiude l'inserimento di Ceccherini. Rimessa da fondo campo per Sirigu. 15:04

4' Zaccagni lamenta un colpo subito in area sul contatto con Vojvoda: per Massa è tutto regolare. 15:05

6' Inizio match in cui è il Verona a fare la partita, mentre il Torino è sulla difensiva. 15:07

7' Gioco fermo: il pallone è toccato dall'arbitro, che fa riprendere la gara in favore degli ospiti. 15:07

7' OCCASIONE PER IL VERONA! Zaccagni scodella in mezzo all'area, Salcedo colpisce di testa e Sirigu respinge. 15:08

8' Corner per i padroni di casa. 15:09

9' SIRIGU, CHE SPAVENTO! Il portiere esce e poi cade male, piegando il ginocchio! Intervento dei sanitari. L'estremo difensore si rialza ma Nicola ha mandato a scaldare Ujkani. 15:11

11' Rincon vede il taglio di Verdi ma al momento del filtrante l'ex Bologna cambia direzione. 15:12

13' Sanabria apre sul secondo palo, Vojvoda al volo a centro area, Belotti anticipato da Ceccherini. 15:14

15' Pericolosi gli ospiti in campo aperto con Verdi e Sanabria, la difesa scaligera costretta agli straordinari. 15:15

16' Nel frattempo, buone notizie per l'undici di Nicola da Benevento, dove il Cagliari è in vantaggio. 15:17

18' Colpo di testa di Kalinic sul cross di Faraoni, stacco alto lontano dallo specchio di Sirigu. 15:18

19' Sponda di Salcedo con il petto, libera in qualche modo Nkoulou. 15:20

21' Ancata subita da Belotti, Massa ferma il gioco per verificare le condizioni del centravanti della Nazionale. 15:22

22' Aggiornamento dal ''Vigorito'': Benevento-Cagliari 1-1, pareggio di Lapadula. 15:22

23' OCCASIONE TORINO! Pandur smanaccia, Ansaldi calcia, il portiere devia verso la porta sguarnita ma per sua fortuna c'è il salvataggio sulla linea di Ilic. 15:30

25' Faraoni, destro a lato! Ilic taglia e crossa sul secondo palo, dove l'esterno chiude l'azione calciando alla sinistra di Sirigu. 15:26

27' AMMONITO JURIC! Provvedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore del Verona. 15:28

29' Entrata dura di Verdi ai danni di Zaccagni, punizione per i gialloblu. 15:30

30' Battuta profonda di Ilic, Bremer allontana la minaccia di testa. 15:31

32' Respinta della difesa granata, poi Lazovic va alla conclusione dal limite: destro alto. 15:32

33' Belotti spinge il contropiede, sbaglia la misura del filtrante per Sanabria ma subisce fallo. 15:34

34' AMMONITO DAWIDOWICZ: fermato Belotti. 15:34

35' Ripartenza del Verona ma Salcedo è in offiside. 15:35

36' Salcedo colpisce ancora in gioco aereo, sfera morbida che non impensierisce Sirigu. 15:37

38' AMMONITO NKOULOU: fallo da tergo su Kalinic. Era diffidato. 15:39

39' VERONA PERICOLOSO! Sirigu respinge sul destro di Zaccagni, poi Belotti mura sul sinistro di Barak. 15:41

40' Cinque minuti all'intervallo. 15:42