LIVE BARI - BRESCIA 1-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Nicola

Città: Bari

Capienza: 58270 spettatori13:47

Torna la Serie B, al San Nicola il Bari ospita il Brescia in una sfida tra due piazze storiche del calcio italiano.13:47

Una gara che ha anche un gran peso specifico in ottica classifica: seconde le Rondinelle a quota 15, quarti i Galletti a 12.13:47

Sono ufficiali le formazioni del match: BARI con il 4-3-1-2, Caprile - Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci - Maita, Maiello, Folorunsho - Bellomo - Cheddira, Antenucci. A disposizione: Frattali, D’Errico, Botta, Salcedo, Terranova, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Bosisio, Cangiano, Mallamo.13:50

La formazione del BRESCIA: 4-3-1-2 anche per gli ospiti, Lezzerini - Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti - Bisoli, Labojko, Bertagnoli - Benali - Moreo, Ayé. A disposizione: Andrenacci; Huard, Pace; Van De Looi, Galazzi, Ndoj, Garofalo, Olzer; Bianchi.13:50

Confermato l'undici Mignani, Cheddira e Antenucci in avanti con Bellomo sulla trequarti. Solo panchina per Ruben Botta.13:51

Claudet deve far fronte a molte assenze, in attacco Ayé con Moreo e Benali a supporto, Labojko in mediana.13:52

Piu di ventimila i presenti al San Nicola, tanto entusiasmo a Bari per questa formazione che sta sorprendendo con gioco e risultati.13:52

Dirige il match l'arbitro Feliciani.13:53

1' INIZIA BARI - BRESCIA! Primo pallone per gli ospiti.14:00

2' Richiamato subito Adorni, autore di due falli in meno di un minuto su Cheddira.14:02

3' Baricentro molto alto per il Bari, tutti gli effettivi pugliesi nella metá campo del Brescia.14:04

4' Buona la chiusura di Adorni su Cheddira, con il difensore che guadagna anche la rimessa dal fondo.14:04

5' Antenucci prova ad aprirsi sulla destra, chiusura in out di Mangraviti: Brescia che sta faticando in questi primi minuti.14:05

6' Maita difende bene il pallone sulla trequarti, fallo di Bertagnoli: punizione da posizione pericolosa per il Bari.14:08

7' GOL! BARI - Brescia 1-0! Rete di Michael Folorunsho. Punizione potente sul secondo palo di Bellomo, il centrocampista di testa realizza il suo terzo gol in campionato!



8' Controllo del VAR sulla posizione iniziale di Folorunsho, Feliciani conferma la rete. 14:11

10' Cambia la partita per il Brescia, con le Rondinelle che ora devono alzare il baricentro e non piú aspettare i locali.14:12

11' Colpo di testa di Moreo, facile la presa per Caprile.14:12

13' Punizione per il Brescia: Benali mette al centro, Folorunsho di testa allontana.14:14

14' BISOLI! Conclusione dal limite che termina a lato, ma il capitano non serve il taglio di Ayé che si era liberato sul secondo palo.14:15

15' Cheddira stoppa male un pallone in area, occasione sciupata dalla punta barese.14:16

17' Brescia decisamente cresciuto dopo il gol del Bari, Galletti ora obbligati nella propria metá campo.14:17

18' Scontro tra Moreo e Folorunsho, fallo in attacco della punta ex Venezia.14:18

19' CHEDDIRA! Di Cesare recupera e si invola, scarico per il compagno che, dal limite, calcia alto!14:19

21' Lancio di Maita per Cheddira, attento Adorni in chiusura: Bari che ora cerca immediatamente la verticale per le sue punte.14:21

22' Angolo Brescia, rischia molto Caprile che di pugno allontana quasi servendo Bisoli al limite dell'area.14:23

23' AMMONITO Massimiliano Mangraviti. Il difensore ferma Dorval che era ripartito in contropiede, primo giallo del match. 14:24