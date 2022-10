LIVE PALERMO - SUDTIROL 0-1 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renzo Barbera

Città: Palermo

Capienza: 36822 spettatori13:33

Benvenuti allo Stadio Renzo Barbera di Palermo per la sfida tra Palermo e Sudtirol, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B 2022-23.13:33

I neopromossi padroni di casa hanno iniziato il campionato cadetto in chiaroscuro con 7 punti nelle prime 6 giornate. I rosanero sono reduci da 3 sconfitte nelle ultime 4 esibizioni.13:34

Alla loro prima storica apparizione nel campionato di Serie B gli ospiti sono in striscia positiva, avendo totalizzato 7 punti nelle ultime 3 partite dopo le 3 sconfitte iniziali.13:34

Si tratta della prima storica sfida tra le due squadre.13:35

PALERMO(4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Stulac, Segre; Elia, Floriano, Di Mariano; Brunori Allenatore: Corini13:49

SUDTIROL(3-5-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello;Da Col, Belardinelli, Tait, Pompetti, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu Allenatore: Bisoli13:57

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreo di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Paterna di Teramo.13:57

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Sudtirol.14:01

Grande occasione per il Sudtirol. Colpo di testa di Tait tutto solo da ottima posizione, ma il tiro è centrale. 14:02

3' Tiro di Di Mariano dal limite molto angolato. Grande parata in angolo di Poluzzi.14:03

9' Iniziativa di Di Mariano sulla sinistra che mette dentro un bel cross per Segre, che non arriva in tempo e si scontra con un difensore del Sudtirol.14:10

13' Pompetti prova un sinistro dai 25 metri ma il pallone termina di molto alto.14:14

14' Giallo per il Sudtirol. Ammonito Andrea Masiello per aver fermato fallosamente Elia che si stava involando in area. Punizione dal limite per il Palermo.14:16

16' La punizione di Stulac viene deviata in angolo dalla barriera.14:16

16' Ripartenza del Sudtirol. Belardinelli mette al centro, ma ne Odogwu ne Mazzocchi riescono a deviare in rete.14:26

17' Cartellino Giallo Alessio Buttaro Giallo per Alessio Buttaro, reo di aver fermato una ripartenza del Sudtirol.14:20

18' Tiro al volo di Masiello che riceve dal corner. Segre con la schiena devia in angolo.14:25

18' Mateju stoppa la conclusione a rete di Mazzocchi.14:19

20' GOL!Palermo-SUDTIROL 0-1. Rete di Chidi Odogwu, che sfrutta un incredible errore in disimpegno del portiere Pigliacelli.



23' Giallo per il Palermo. Ammonito Francsco Di Mariano, reo di un intervento falloso in gioco pericoloso su Poluzzi in uscita.14:24