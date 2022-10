LIVE SPAL - GENOA 0-1 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Spal-Genoa, gara valida per il 7° turno di Serie A. 12:30

Il match del ''Mazza'' mette di fronte due compagini distanziate da due lunghezze: ferraresi a quota 9 all'inseguimento della zona playoff, dove si trovano i liguri con 11 punti all'attivo. Ultimo precedente a Ferrara, in Serie A, nel 2019/20: finì 1 a 1. 12:36

Venturato è senza Maistro, Varnier e Tripaldelli; in attacco spazio alla coppia Moncini-La Mantia, in difesa tocca a Celia. Blessin cambia diversi interpreti: Ilsanker, Aramu, Sabelli e Strootman al debutto, Coda terminale offensivo. 14:07

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:00

Squadre in campo agli ordini di Colombo: padroni di casa in maglia biancazzurra, ospiti in completo scuro. 14:01