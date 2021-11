LIVE FROSINONE - CROTONE 1-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori14:19

Lunedì di festa e di grande calcio, in scena la Serie B e in particolare la sfida tra Frosinone e Crotone, due formazioni pronosticate nella lotta per la promozione ma lontane dalle posizione attese.14:19

Se per i padroni di casa il settimo posto vuol dire comunque lotta per i play off, gli ospiti arrivano al Benito Stirpe in diciottesima posizione e con il nuovo allenatore, Marino, chiamato per invertire la rotta.14:20

Sono ufficiali le formazioni del match: 4-3-3 per il FROSINONE con Grosso che schiera Ravaglia - Casasola, Cotali, Szyminski, Zampano - Boloca, Ricci, Lulic - Canotto, Charpentier, Garritano.14:30

A disposizione del FROSINONE: Tribuzzi, Ciano, Cicerelli, Manzari, Zerbin, Satariano, Minelli, De Lucia, Maiello, Bevilacqua, Gori, Novakovich.14:25

La formazione del CROTONE: 3-4-1-2 per Marino, Contini - Nedelcearu, Canestrelli, Paz - Molina, Zanellato, Donsah, Sala - Vulic - Maric, Mulattieri.14:26

A disposizione del CROTONE: D'Aprile, Rojas, Oddei, Cuomo, Borello, Mondonico, Saro, Juwara, Festa, Visentin.14:28

Grosso opta per un robusto turn over, Cotali al centro della difesa, Ricci e Lulic a centrocampo, Canotto, Charpentier e Garritano in avanti con Cicerelli, Novakovich e Zerbin in panchina.14:29

Marino dovrebbe schierare la difesa a tre con Nedelcearu, Canestrelli e Paz, a centrocampo Sala e Molina da quinti, Vulic piú alto sulla trequarti. In attacco spazio a Mulattieri e Maric.14:31

Undicesimo confronto in Serie B tra Frosinone e Crotone: nella serie cadetta, i ciociari hanno vinto solo due gare contro i calabresi, perdendone sei e pareggiando le altre due.14:32

Arbitro del match Eugenio Abbattista.14:32

1' INIZIA FROSINONE - CROTONE! Primo pallone per i locali.15:01

1' Frosinone con la classica divisa canarino, Crotone in rossoblu.15:03

2' Contini con un bel dribbling supera Charpentier in pressing, rischio per il portiere che peró si disimpegna con classe.15:04

3' ZAMPANO! Il terzino rientra e calcia di potenza, palla alta sopra la traversa.15:04

4' Contropiede per Charpentier, la punta prova la conclusione dal limite ma é bloccata da Paz.15:06

6' Buoni ritmi in questo inizio di partita, Crotone di Marino propositivo e alla ricerca della gestione dei ritmi di gioco fin da questi primi minuti.15:08

7' Fallo di Maric in pressione su Cotali, dopo che il centrale aveva cercato avventure palla al piede.15:10

8' RICCI! Scarico di Garritano per il mediano, conclusione deviata in angolo da Donsah.15:10

9' Altro cross di Zampano, respinge Paz: spinge ora il Frosinone.15:11

10' Canotto non controlla un pallone in profonditá di Boloca, si dispera l'esterno che era giá pronto per il cross.15:12

12' Buon momento per il Frosinone, cross di Lulic bloccato al petto da Contini.15:14

13' Tocco di mano di Mulattieri, ferma il gioco Abbattista.15:15

14' LULIC! Lancio per Charpentier, la punta trova il rimorchio della mezzala che calcia di prima intenzione: Canestrelli in scivolata salva i suoi.15:16

15' Charpentier a terra dopo uno scontro aereo con Canestrelli, anche il difensore costretto a farsi medicare fuori dal campo.15:17

16' Che chiusura di Zanellato, il mediano lancia subito Mulattieri che peró non arriva sul pallone.15:18

18' Crotone con Molina molto piú alto rispetto a Sala, una difesa a tre ma molto spesso a quattro con Sala che scala sulla linea dei difensori.15:21

20' OCCASIONE FROSINONE! Charpentier stoppa in area e calcia di potenza, palla che colpisce in pieno Paz!15:22

22' Sta crescendo il Crotone, la squadra di Marino con piú possesso palla in questi ultimi minuti.15:24

23' Maric pesca Donsah in area, gran intervento in scivolata di Casasola che evita il controllo dell'avversario a due passi dalla porta.15:24

24' Canotto steso da Sala al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa per il Frosinone.15:25

25' Ricci mette forte sul secondo palo, Paz allontana di testa con la sfera che rimane peró al Frosinone.15:26

26' MIRACOLO DI CONTINI! Colpo di testa ravvicinato di Charpentier, riflesso incredibile del portiere che mette in angolo!15:27

28' Torna a spingere il Frosinone, Crotone tutto nella propria metà campo.15:30

30' Cross di Zampano, palla bassa che Canestrelli riesce a spazzare lontano: sempre molto attivo sulla fascia il terzino del Frosinone.15:31

31' VULIC! Errore di Ricci che regala la sfera a Donsah, palla per Mulattieri che trova il taglio della sua mezzala: destro potente bloccato da Ravaglia.15:32

33' Scontro tra Charpentier e Zanellato: ha la peggio il mediano colpito in pieno volto, si scusa la punta del Frosinone.15:34

34' Corner per il Crotone: Vulic al centro, allontana la difesa del Frosinone.15:35

35' Intervento con la gamba molto alta per Boloca, solo richiamo verbale per la mezzala.15:36

37' Si lamenta Mulattieri per l'ennesimo fallo subito da Cotali, la giovane punta sta lottando per far salire la sua squadra.15:38

38' MULATTIERI! Contropiede Crotone, Maric pesca l'attaccante che rientra sul destro e calcia a giro: deviazione in angolo da parte di Cotali.15:39

39' Aumenta di intensità la pioggia al Benito Stirpe, tiene per ora il campo.15:41

40' Incomprensione tra Casasola e Canotto: fascia destra del Frosinone poco sfruttata in questo primo tempo.15:42

42' Crotone che vorrebbe provare anche la costruzione dal basso ma il pressing del Frosinone obbliga Canestrelli a spazzare.15:44

43' CALCIO DI RIGORE PER IL CROTONE! Cross di Zanellato, conclusione di Maric respinta da Casasola: per Abbattista con il braccio!15:45

43' AMMONITO Matteo Cotali. Giallo per proteste al centrale. 16:04

44' Abbattista sta comprovando con il VAR il tocco di mano di Casasola: l'arbitro conferma la sua decisione.15:46

45' Maric sul dischetto, Abbattista parla con i giocatori per evitare invasioni d'area.15:47

45' Due i minuti di recupero.15:48

45'+1' GOL! Frosinone - CROTONE 0-1! Rete su Rigore di Mirko Marić. La punta spiazza con il sinistro Ravaglia, pitagorici in vantaggio!



45'+3' GOL! FROSINONE - Crotone 1-1! Rete di Gabriel Charpentier. Cross basso di Canotto, la punta é rapida ad inserirsi e colpire con il piede di richiamo: Contini non puó che raccogliere la palla in rete.



45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FROSINONE - CROTONE! 1-1 il risultato parziale, succede tutto nel recupero.15:50

Pareggio tra Frosinone e Crotone, locali piú propositivi e pericolosi ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al primo minuto di recupero con un un rigore di Marin, nato da un fallo di mano di Casasola.15:51

Nemmeno il tempo di esultare per i pitagorici che il Frosinone pareggia, gran stop in area di Canotto che crossa basso al centro, Charpentier trova la deviazione vincente per andare negli spogliatoi sul pareggio.15:52