LIVE MONZA - ALESSANDRIA 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori09:14

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Alessandria, gara valida per l'undicesimo turno di Serie B.09:14

L'U-Power Stadium ospita il match tra i padroni di casa del Monza e l'Alessandria, due squadre che tornano ad affrontarsi in Serie B dopo ben 55 anni. Entrambe, nelle ultime cinque partite, sono state capaci di raccogliere otto punti (2V,2N,1P), bottini identici che hanno portato i biancorossi nella mischia per l'accesso ai playoff e i grigi in zona salvezza.09:36

Percorso quasi netto tra le mura amiche per gli uomini di Stroppa che nei quattro match disputati in Brianza hanno raccolto dieci punti sui dodici disponibili. Discorso diametralmente opposto per il team di Longo che lontano dal Moccagatta ha raccolto un solo punto in cinque trasferte.09:29

Le difficoltà per Monza e Alessandria in questo primo quarto di stagione sono state sostanzialmente in attacco. I nove gol realizzati dai brianzoli e gli undici dei piemontesi significano, rispettivamente, secondo e sesto peggior reparto offensivo della serie cadetta. Stroppa ha comunque saputo rispondere a questa penuria di gol blindando fin da subito la difesa - sono solo nove le reti subite - mentre la squadra di Longo, dopo aver subito ben 15 reti nelle prime cinque partite, ha migliorato nettamente il proprio rendimento riducendo a sole quattro reti il passivo delle successive cinque uscite.10:06

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: Stroppa conferma il consuento 3-5-2. Di Gregorio - Donati, Paletta, Pirola - Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto - Valoti, D'Alessandro. A disposizione: Sommariva, Marrone, Caldirola, Antov, Sampirisi, Bettella, Siatounis, Brescianini, Vignato, Gytkjaer, Ciurria, Finotto.14:30

FORMAZIONE UFFICIALE ALESSANDRIA: Longo opta per il 3-4-2-1. Pisseri - Mantovani, Di Gennaro, Parodi - Mustacchio, Milanese, Casarini, Lunetta - Orlando, Kolaj - Palombi. A disposizione: Crisanto, Russo, Pierozzi, Prestia, Benedetti, Celesia, Beghetto, Palazzi, Speranza, Chiarello, Corazza. Arrighini.14:33

Stroppa ne cambia tre rispetto al pareggio esterno di Vicenza. Pirola prende posto nel trio difensivo davanti a Di Gregorio con Donati e Paletta, a fargli spazio è Caldirola che andrà in panchina. In mezzo al campo Mazzitelli lascia spazio a Colpani nel ruolo di interno destro, con lui ci saranno Barberis in regia e Machin interno sinistro. Sulle fasce confermati Pedro Pereira a destra e Carlos Augusto a sinistra. Davanti ancora titolare D'Alessandro, stavolta supportato da Valoti con Vignato, Gytkjaer, Ciurria e Finotto pronti a subentrare.14:37

Quattro cambi nell'Alessandria dopo il pareggio interno contro il Frosinone. Longo conferma il pacchetto difensivo, ancora una volta formato da Pisseri, Mantovani, Di Gennaro e Parodi, ma cambia entrambe le fasce: Mustacchio agirà sulla destra al posto di Pierozzi, Lunetta sulla sinistra con Beghetto seduto in panchina. Due cambi anche nel trio d'attacco con Kolaj unico confermato. Chiarello e Corazza in panchina, al loro posto in campo ci sono Palombi e Orlando.14:43

Arbitro della sfida sarà Gariglio della sezione di Pinerolo, Pagnotta-Ceccon gli assistenti con Turrini quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo assistito da Fiore.14:33

Piove ininterrottamente da alcune ore su Monza, il terreno di gioco appare notevolmente appesantito.14:43

Squadre schierate al centro del campo: è tutto pronto all'U-Power Stadium!15:00

Si parte!15:02

Il primo pallone lo gioca l'Alessandria. Il lancio lungo a cercare Palombi finisce però oltre la linea di fondo.15:03

2' Il terreno di gioco per ora sembra aver retto l'impatto col maltempo che sta flagellando il capoluogo brianzolo.15:04

3' Break centrale di D'Alessandro e palla sulla sinistra per Machin. Il giocatore della Guinea Equatoriale vede la sovrapposizione di Carlos Augusto ma lo serve in modo impreciso. Palla fuori dal campo.15:06

4' D'Alessandro lotta su un pallone destinato a fondo campo e guadagna una punizione. Sarà una sorta di corner corto per il Monza.15:07

5' Barberis mette in mezzo a rientrare ma la traiettoria è troppo bassa per i propri compagni, la difesa ospite respinge.15:08

6' GOL! MONZA- Alessandria 1-0! Rete di Andrea Colpani! Valoti si abbassa a ricevere tra le linee dell'Alessandria, conduce palla centralmente e premia la corsa di Pedro Pereira sulla destra. Il cross rasoterra del portoghese è perfetto per Colpani che insacca con il sinistro da pochi passi spiazzando Pisseri.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Colpani16:01

8' Prova a reagire l'Alessandria, colpito a freddo dalla rete del giocatore cresciuto nell'Atalanta. Il cross di Lunetta dalla sinistra è però completamente fuori misura.15:10

10' Il Monza continua a proporre gioco nonostante il vantaggio, l'Alessandria non riesce a riordinare le idee.15:12

11' Cross di Casarini dalla sinistra, sul secondo palo Carlos Augusto chiude perfettamente la diagonale anticipando Mustacchio. Poi c'è il fallo in attacco di Di Gennaro e l'azione sfuma definitivamente.15:13

12' Machin tocca con l'esterno in profondità per D'Alessandro, l'attaccante numero 77 non ci arriva per questione di centimetri. Tutto comunque inutile, l'ex Atalanta era in fuorigioco.15:14

13' Carlos Augusto difende palla sulla propria trequarti e guadagna un calcio piazzato dopo lo sgambetto di Mustacchio.15:15

15' Palla quasi costantemente tra i piedi dei giocatori di casa che dopo l'1-0 non hanno mai smesso di produrre gioco.15:17

16' Colpani stoppa perfettamente un lancio sullo spigolo dell'area avversaria e va via a Lunetta. L'esterno ospite non può fare altro che trattenere l'autore dell'1-0 prendendosi il primo giallo del match.15:18

17' OCCASIONE MONZA! Colpani calcia direttamente in porta col sinistro a giro, Pisseri respinge coi pugni direttamente sui piedi di D'Alessandro. Il numero 77 anziché calciare a porta sguarnita si perde nel tentativo di addomesticare la sfera.15:19

18' PALOMBI SPRECA! Apertura sulla destra per Orlando che ha spazio e crossa basso per Palombi. L'ex Lazio, a pochi passi dalla porta avversaria, prova il gol della giornata con un colpo di tacco ma colpisce male e la palla finisce a lato.15:21

20' Lunetta rovescia al centro dell'area avversaria, Pirola respinge con qualche protesta degli ospiti per un presunto fallo di mano del difensore biancorosso.15:22

20' Parodi viene steso da Colpani, poi Milanese restituisce la cortesia a Pedro Pereira. Gioco molto spezzettato in questa fase, complice il terreno scivoloso.15:23

21' Terzo fallo nel giro di un minuto. Di Gennaro stende Valoti da dietro nel cerchio di centrocampo.15:23

22' Di Gregorio smanaccia un cross dalla sinistra di Lunetta, la palla finisce a Mustacchio che rientra sul sinistro e calcia. Palla ampiamente a lato.15:24

23' L'Alessandria sembra aver digerito il gol subito a freddo e si sta proponendo con molta più consistenza in attacco.15:25

24' Kolaj non ferma la propria corsa e abbatte Donati. Punizione per il Monza nella propria metà campo.15:26

25' Mustacchio trattiene ripetutamente Carlos Augusto. Altra punizione per il Monza ma i giocatori dell'Alessandria ora stanno lottando su ogni pallone.15:27

26' Cross dalla destra di Mustacchio, Di Gregorio esce in presa alta ma frana su Lunetta e perde la sfera. Gariglio concede il fallo al Monza con l'esterno ospite che rimane a terra infortunato.15:28

27' Si rialza Lunetta e il gioco riprende.15:29

28' Cross basso di Orlando dalla destra, troppo arretrato per Palombi. La difesa monzese respinge ma da qualche minuto si sta giocando in una sola metà campo.15:30

29' Fallo di mano di Palombi, un attimo prima di essere sgambettato da Donati. Punizione per il Monza in zona offensiva. Salgono i saltatori di casa.15:31

30' Barberis calcia lungo sul secondo palo ma la difesa ospite respinge. Qualche protesta per un presunto tocco di mano di Mustacchio in area.15:32

31' Sulla ripartenza, Orlando guadagna un calcio d'angolo.15:32

31' Nulla di fatto sul calcio d'angolo per l'Alessandria, ma il possesso resta dei grigi.15:33

32' Pisseri costretto ad uscire dalla propria area per anticipare Carlos Augusto sul lancio di Machin. Intervento da libero d'annata per il portiere ospite che stoppa la palla in tranquillità e fa ripartire i suoi.15:35

33' Lunetta rischia qualcosa intervenendo in tackle da dietro su D'Alessandro che gli aveva preso il tempo sul lato corto dell'area. Gariglio indica il corner e nulla più tra le proteste dei padroni di casa che invocavano il rigore.15:36

35' MONZA VICINO AL RADDOPPIO! Calcio d'angolo battuto corto e palla in mezzo dalla destra, Carlos Augusto e Valoti prendono il tempo alla difesa ospite ma nessuno dei due riesce a insaccare da distanza ravvicinata. Il brasiliano si lamenta anche per una trattenuta piuttosto vistosa subita da Mustacchio. 15:38

36' Gariglio non fischia nulla, si riparte con una rimessa dal fondo per l'Alessandria.15:38

37' Il Monza ha riguadagnato possesso e campo dopo aver atteso l'Alessandria per un quarto d'ora abbondante.15:39

38' Serie di rimesse laterali sotto la tribuna principale dell'impianto monzese ma nessuna delle due squadre riesce a imbastire un'azione degna di nota.15:41

40' Kolaj doma un pallone vagante sulla trequarti offensiva, Donati lo trattiene da dietro e Gariglio comanda un calcio di punizione per l'Alessandria.15:42

40' Casarini calcia direttamente in porta ma colpisce male e il suo tiro diventa un passaggio comodo per Di Gregorio. Il portiere di casa blocca sicuro al centro della porta.15:43

42' Pirola regala una rimessa laterale ai grigi ma l'Alessandria non ne approfitta. Palombi fa la sponda di testa per nessuno e la sfera finisce a fondo campo.15:44

43' Colpani vince un rimpallo in area avversaria ma non riesce a servire alcun compagno al centro, poi l'Alessandria mette in fallo laterale.15:45

44' Lunetta anticipa Pedro Pereira in tackle e guadagna anche un fallo al limite della propria area.15:46

45' Discesa palla al piede di Parodi sulla sinistra, scambio con Lunetta e cross immediato di quest'ultimo. La palla viene raccolta al volo da Di Gregorio nella propria area piccola.15:47

45' Un minuto di recupero.15:47

45'+1' Numero di Colpani sulla linea di centrocampo e fallo di frustrazione di Lunetta.15:48

45'+1' Duplice fischio di Gariglio. Il primo tempo finisce qui.15:49

Il Monza chiude avanti la prima frazione grazie al gol in avvio di Colpani, servito alla perfezione da Pedro Pereira. L'Alessandria spreca la chance del pareggio con Palombi, poi i padroni di casa fanno altrettanto con quella del raddoppio: Carlos Augusto e Valoti non trovano il guizzo giusto a pochi passi dalla porta di Pisseri. Si va al riposo quindi col vantaggio minimo degli uomini di Stroppa.16:04

45' Il Monza muove il primo pallone del secondo tempo!16:04

46' Nessuno dei due tecnici ha operato cambiamenti ai propri schieramenti durante l'intervallo.16:05