LIVE PARMA - VICENZA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo stadio Ennio Tardini è tutto pronto per Parma-Vicenza, partita valevole per la 11^ giornata di Serie B.16:43

Il Parma, attualmente in 15^ posizione a quota 13 punti, è reduci dal successo esterno per 1-2 sul campo del Cittadella. Nella giornata odierna i tre punti varrebbero il ritorno nell'orbita di metà classifica.16:48

Staziona in 19° posizione il Vicenza, che in questa stagione ha finora raccolto solo 4 punti ed una sola vittoria (il 3 ottobre a Pordenone). Nell'ultimo turno di campionato i biancorossi hanno fermato sull'1-1 il Monza. 16:54

PARMA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Buffon - Osorio, Danilo. Cobbaut - Delprato, Vazquez, Juric, Brunetta, Mihaila - Benedyczak, Inglese. A disposizione: Colombi, Balogh, Sohm, Busi, Traore, Schiattarella, Correia, Coulibaly, D. Iacoponi, Tutino, Man, Bonny. All. Enzo Maresca17:57

VICENZA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Grandi - Ierardi, Pasini, Padella - Di Pardo, Proia, Taugourdeau, Ranocchia, Calderoni, Diaw, Longo. A disposizione: Pizzignacco, Confente, Brosco, Bruscagin, Sandon, Crecco, Dalmonte, Favero, Pontisso, Zonta, Giacomelli, Meggiorini. All. Cristian Brocchi17:57

Dopo sei gare senza vittoria, il Parma ha ritrovato il successo a Cittadella nell'ultimo turno di campionato. Enzo Maresca conferma ben nove degli uomini scesi in campo dal primo minuto al Tombolato e soprattutto in contrasto quanto detto alla vigilia, dovrebbe confermare la difesa a tre. Le due novità odierne sono Mihaila e Inglese.17:18

Parma e Vicenza sono le uniche squadre del campionato cadetto a non aver ancora segnato nei primi 15 minuti di gioco. Con sole 9 reti siglate gli ospiti sono inoltre il secondo peggior attacco della Serie B, ha fatto peggio solo il Pordenone (6 reti).17:19

2'

Ragionato e prolungato il primo giro palla del Parma, si chiude con il lancio in area per Inglese. Partito però in fuorigioco.18:03