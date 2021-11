LIVE PISA - ASCOLI 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Città: Pisa

Capienza: 25000 spettatori17:31

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Ascoli, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.17:31

Il Pisa capolista ha bisogno di una vittoria contro l'Ascoli per mantenere la vetta solitaria della classifica, vista la vittoria del Brescia, che ha raggiunto i toscani a quota 21 punti. Tra le mura amiche, la squadra di Luca D'Angelo ha collezionato quattro delle sei vittorie ottenute in campionato e un pareggio, quello contro il Pordenone del 24 ottobre scorso. Nell'ultimo turno disputato, il Pisa ha impattato per 1-1 in casa della Cremonese.17:34

L'Ascoli si trova al dodicesimo posto in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. In trasferta, i marchigiani hanno ottenuto ben tre successi, un pareggio e una sconfitta, maturata nell'ultimo tuno disputato lontano dallo Stadio Del Duca, in casa del Frosinone. La squadra di Andrea Sottil è reduce da due sconfitte consecutive, avendo perso anche in casa contro la Spal.17:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera in campo con un 4-2-3-1: Nicolas - Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto - Touré, Nagy - Mastinu, Gucher, Masucci - Lucca. A disposizione: Livieri, Dekic, Curci, Hermannsson, Di Quinzio, Quaini, De Vitis, Piccinini, Cisco, Cohen, Seck, Sibilli.17:51

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Ascoli si schiera in campo con un 4-3-1-2: Leali - Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio - Eramo, Buchel, Maistro - Sabiri - Dionisi, Iliev. A disposizione: Guarna, Bolletta, Tavcar, Baschirotto, Quaranta, Collocolo, Caligara, Donis, Saric, Fabbrini, De Paoli, Bidaoui.17:54

Tre cambi per Luca D'Angelo rispetto alla squadra che ha pareggiato per 1-1 contro la Cremonese nell'ultimo turno. Restano fuori De Vitis, Sibilli e Marin (quest'ultimo neanche in panchina), rilevati da Nagy, Mastinu e Masucci.17:57

Due sole modifiche, invece, per Andrea Sottil. Rispetto all'ultima formazione schierata vanno in panchina Quaranta e Bidaoui, al loro posto giocano rispettivamente Botteghin e Iliev.17:59

Quasi tutto pronto all'Arena Garibaldi di Pisa. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Mercenaro darà il via al match.17:59

Fischio d'inizio di PISA-ASCOLI. Il primo pallone è giocato dagli ospiti.18:00

2' PRIMA OCCASIONE PER L'ASCOLI! Dionisi lavora un pallone sulll'esterno, prende il fondo e mette palla dietro. La sfera arriva a Sabiri che calcia di prima e trova la risposta pronta di Nicolas che blocca.18:02

5' Inizio di partita intenso all'Arena Garibaldi. L'Ascoli ha cominciato la partita con personalità e il Pisa prova a domare la pressione degli avversari.18:06

8' Bella giocata di Mastinu che raccoglie un pallone al limite dell'area, se lo sposta sul sinistro e calcia forte di collo. La palla finisce di poco alta.18:08

9' Occasione per Lucca! Mastinu crossa basso in area per l'attaccante del Pisa, che gira di prima verso la porta di Leali. Palla larga di centimetri.18:09

12' Ci riprova Mastinu! Touré recupera un pallone, lo protegge e scarica per il compagno. Mastinu controlla e calcia con il sinistro praticamente da fermo. La sua conclusione esce di poco.18:12

15' Dopo un buon inizio da parte dell'Ascoli, il Pisa ha preso le misure e ha chiuso gli ospiti nella loro metà campo. I marchigiani si difendono e provano a ripartire.18:16

18' Triangolo tra Dionisi e Sabiri, con quest'ultimo che arriva al tiro dalla lunga distanza. Conclusione centrale che viene bloccata da Nicolas.18:18

21' PILLOLA STATISTICA - Il Pisa ha perso soltanto il primo dei sette confronti interni contro l’Ascoli in Serie B (0-1, nel marzo 1993); da allora, cinque vittorie per la squadra toscana, comprese le ultime tre, e un pareggio per 1-1 nel novembre 2008. 18:21

21' AMMONITO Federico Dionisi per una trattenuta su Birindelli.18:22

23' AMMONITO Samuele Birindelli per un'entrata in ritardo su Maistro.18:25

24' GOL! PISA-Ascoli 1-0! Rete di Gaetano Masucci! Lucca viene servito da Birindelli e va via di forza ad Avlonitis in area di rigore. Il numero 9 mette palla dietro, Masucci taglia sul primo palo e batte Leali con un colpo di tacco.



27' Ora l'Ascoli è chiamato a reagire allo svantaggio, arrivato circa alla metà del primo tempo.18:27

30' Maistro rientra sul destro e crossa in area. Nicolas esce in sicurezza e blocca il pallone.18:30