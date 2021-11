LIVE TERNANA UNICUSANO - COMO 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Libero Liberati tutto pronto per Ternana-Como, undicesima giornata di Serie B.09:34

Sfida tra le due squadre, risollevatesi dopo un avvio faticoso e appaiate in classifica a quota 13 punti: i rossoverdi arrivano da un filotto di tre successi di fila tra le mura amiche; i lariani sono invece in striscia positiva da cinque gare (3V, 2N).09:41

4-4-2 anche per il Como: Gori - Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou - Iovine, Arrigoni, Bellemo, Chajia - La Gumina, Cerri. A disp.: Facchin, Gabrielloni, Cagnano, Toninelli, H'Maidat, Bertoncini, Bovolon, Kabashi, Zito, Parigini, Gliozzi.14:38

Nel turn-over, Lucarelli ripropone per 10 undicesimi la squadra che ha dilagato contro il Vicenza nell'ultima in casa: Partipilo-Falletti-Furlan alle spalle di Donnarumma. Defendi al posto di Ghiringhelli come terzino destro.14:32