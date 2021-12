Cittadella

Nei padroni di casa rientra capitan Adorni dopo aver scontato il turno di squalifica, Beretta la spunta su Tavernelli come partner di Baldini in avanti. Per i lariani sulla sinistra c'è Iovine, complice l'infortunio di Chajia. Cerri ancora fuori per squalifica, la coppia d'attacco è Gliozzi-La Gumina. Gori sembra già sulla via del rientro, ma in porta c'è di nuovo Facchin.20:19