Buonasera e benvenuti alla biretta scritta di Benevento-Cremonese, gara valida per il turno numero 27 di Serie B.11:21

Big match di giornata al Vigorito con i padroni di casa che ricevono la Cremonese. Gli uomini di Caserta, reduci da tre vittorie consecutive, "vedono" la zona promozione diretta ,e con una vittoria, aggancerebbero proprio i grigiorossi a quota 49. Gli ospiti, guidati da Pecchia, hanno perso solo una delle ultime 12 gare e scendono in Campania per dare ulteriore continuità al proprio momento positivo, continuando a coltivare il sogno del ritorno in Serie A.11:53