Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori17:30

Il Brescia ospita il Perugia in questo infrasettimanale di Serie B, valevole per la ventisettesima giornata: Rondinelle che vogliono riprendersi la vetta, Grifone che cerca di entrare in zona play off.17:30

In uno dei campionati di Serie B piú equilibrati degli ultimi anni, la squadra di Inzaghi é a un solo punto dalla vetta ma momentaneamente fiori dalla zona promozione; ospiti noni ma a pari punti con il Frosinone ottavo.17:31

Sono ufficiali le formazioni del match: BRESCIA con il 4-3-1-2, Joronen - Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti - Bisoli, Proia, Léris - Palacio - Ayé, Moreo..17:52

A disposizione del BRESCIA: Perilli, Van de Looi, Spalek, Bajic, Bianchi, Huard, Bertagnoli, Tramoni, Pajac, Behrami, Andreoli, Papetti17:53

La formazione del PERUGIA: (3-4-1-2 per gli ospiti, Chichizola - Curado, Sgarbi, Dall’Orco - Ferrarini, Burrai, Segre, Beghetto - D’Urso - Olivieri, De Luca.17:53

A disposizione del PERUGIA: Zaccagno, Megyeri, Angella, Zanandrea, Murgia, Ghion, Falzerano, Santoro, Lisi, Carretta, Matos.17:54

Inzaghi schiera un Brescia offensivo, Palacio alle spalle di Ayé e Moreo, Leris da mezzala. Confermato in difesa Mangraviti come terzino sinistro.17:55

Turn over per Alvini: Curado in difesa, Ferrarini e Beghetto da quinti di centrocampo, D'Urso e Olivieri dal primo minuto. Ritorno importante di Burrai in mediana.17:56

Il Brescia ha vinto solo due delle 11 sfide contro il Perugia in Serie B negli anni 2000 (3N, 6P): 2-1 il 30 settembre 2017 in casa e un 2-0 il 19 gennaio 2019 in trasferta.17:57