90'+6' FINISCE QUI! Il Cesena batte 2-0 la Salernitana!16:56

90'+5' GOL! CESENA-Salernitana 2-0! Rete di Antonucci! Contropiede del Cesena, Francesconi semina il panico sulla sinistra e appoggia verso Russo. L'attaccante bianconero sbaglia lo stop ma l'errore si trasforma in un assist per Antonucci che da pochi passi scrive la parola fine al match!



90'+4' Palla scodellata in mezzo dalla Salernitana, Mangraviti in tuffo di testa allontana la minaccia16:52

90'+2' Recupera e riparte la Salernitana, Russo prova a colpire dal limite ma non c'entra lo specchio16:50

90' Sei minuti di recupero16:49

90' Ammonito Lochoshvili, fallo su Tavsan16:48

89' Ultime speranze adesso per la squadra di Breda, che dopo aver accarezzato la possibilità di vincere la gara si ritrova a rincorrere in questi minuti conclusivi16:46

87' Quinto e ultimo cambio nella Salernitana: esce Amatucci, entra Hrustić16:45

87' Quarto cambio nella Salernitana: esce Zuccon, entra Tello 16:44

84' GOL! CESENA-Salernitana 1-0! Rete di Prestia! Pochi minuti dopo il rigore fallito dalla Salernitana, è il Cesena a sbloccare il risultato! Prestia salta più alto di tutti e impatta splendidamente di testa il corner battuto da Bastoni! Esplode il Manuzzi!



83' Quinto e ultimo cambio nel Cesena: esce Ceesay, entra Francesconi16:41

83' PARA KLINSMANN! Cerri incrocia con il destro, il portiere tedesco intuisce e respinge!16:41

82' Viene anche ammonito Ciofi16:40

82' RIGORE PER LA SALERNITANA! Cosso valuta punibile la trattenuta di Ciofi, occasione d'oro per i campani!16:40

81' COSSO VA AL MONITOR! Il direttore di gara va a rivedere le immagini per valutare una trattenuta di Ciofi su Ferrari16:39

80' Check del Var in corso per un possibile fallo in occasione del precedente corner per la Salernitana16:39

79' Mischia in area del Cesena sugli sviluppi di un corner per la Salernitana, gli emiliani si salvano e partono in contropiede dove però Tavsan sbaglia tutto e spreca un interessante quattro contro due16:37

75' Terzo cambio nella Salernitana: esce Verde, entra Raimondo16:33

75' Secondo cambio nella Salernitana: esce Soriano, entra Tongya 16:33

73' Cartellino giallo per Mangraviti16:31

72' ANTONUCCI! Gran controllo su un cross dalla sinistra, dribbling su un avversario e conclusione sul primo palo respinta da un ottimo riflesso di Christensen!16:31

71' Azione confusa del Cesena con un pallone messo in mezzo da Antonucci. Russo scivola, la palla resta lì e dopo qualche attimo di confusione la difesa della Salernitana spazza16:30

69' Ammonito Antonucci16:27

68' Quarto cambio nel Cesena: esce La Gumina, entra Russo16:25

67' Primo cambio nella Salernitana: esce Corazza, entra Njoh16:24

63' Altro gol annullato alla Salernitana! Cerri vince il duello fisico con Prestia e appoggia al centro dove Corazza insacca. Per Cosso però, il contrasto di Cerri è falloso, si rimane 0-0!16:22

62' Tuffo di Cerri che cerca di servire un compagno in mezzo all'area. Nessuno però segue l'azione e la sfera è facile preda di Klinsmann16:20

60' Terzo cambio nel Cesena: esce Berti, entra Tavşan16:18

60' Secondo cambio nel Cesena: esce Shpendi, entra Antonucci16:18

59' Traiettoria insidiosa disegnata da Bastoni su calcio di punizione, la Salernitana si rifugia in calcio d'angolo16:17

55' Mangraviti ci prova a giro da fuori area, pallone alto16:13

54' Cross di Berti sul secondo palo, uscita alta di Christensen che fa sua la sfera16:12

53' CANCELLATO IL RIGORE! Dopo aver rivisto le immagini, Cosso modifica la sua decisione16:11

52' LA VA A RIVEDERE COSSO! L'arbitro viene richiamato al monitor a rivedere le immagini!16:10

50' CALCIO DI RIGORE PER IL CESENA! Ferrari respinge con il braccio il tiro di Shpendi, per Cosso è penalty!16:08

49' Mischia in area sugli sviluppi di un corner battuto dal Cesena, allontana la difesa ospite16:07

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:03

46' Primo cambio nel Cesena: esce Saric, entra Bastoni16:03

Nessun gol ma partita divertente al Manuzzi. Solo Cesena nella prima parte di gara, gli emiliani tengono il pallino del gioco e si presentano con costanza dalle parti di Christensen pur senza mai metterlo davvero in difficoltà. Alla distanza esce fuori anche la Salernitana, è proprio dei campani l'occasione più ghiotta del primo tempo con il palo colpito da Verde direttamente su calcio di punizione. A tra poco per i secondi 45 minuti!15:50

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Finisce senza rete la prima frazione di Cesena-Salernitana!15:47

45' Un minuto di recupero15:46

43' Annullato il gol della Salernitana! Corazza piazza verso l'angolino basso dal limite, sulla traiettoria c'è Ghiglione che allunga in rete ma si trova in posizione di offside15:45

41' OCCASIONE SALERNITANA! Amatucci verticalizza verso Cerri, il suo colpo di testa da pochi passi è però sbilenco e termina sul fondo!15:42

37' Buona iniziativa da parte di Cerri che converge dalla sinistra e arriva in area, la sua conclusione viene respinta da Prestia15:38

36' Tentativo a metà tra un tiro e un cross di Ghiglione, Klinsmann blocca la sfera15:37

34' Si sono leggermente abbassati i ritmi dopo una prima parte di gara molto intensa15:36

31' Sta crescendo la Salernitana. Soriano dentro l'area calcia a botta sicura ma viene murato da un difensore del Cesena15:33

29' Lampo di Soriano che pesca Cerri nel cuore dell'area con un suggerimento in verticale. Il centravanti della Salernitana prova a girare di testa trovando la parata in tuffo di Klinsmann15:31

27' Aumenta l'intensità della pioggia sul manto del Manuzzi15:27

24' Uscita a vuoto di Christensen sul cross di La Gumina, Shpendi non riesce a indirizzare il pallone in fondo al sacco ma l'azione era viziata da una posizione di fuorigioco15:26

22' PALO SALERNITANA! Punizione calciata di potenza da Verde che si stampa sul legno alla sinistra di Klinsmann!15:23

21' Chance davvero ghiotta per la Salernitana, c'è Verde sul pallone15:22

20' Ammonito Ceesay, scivolata fallosa su Amatucci proprio al limite dell'area15:22

20' È il Cesena a fare la partita, fin qui ha fatto davvero poco la Salernitana15:20

18' Riparte il Cesena, Saric ci prova dal limite con il pallone che sorvola la traversa15:19

17' Buona iniziativa di Corazza che punta l'area e viene chiuso da Calò15:18

15' Buona punizione messa al centro da Calò, si rifugia in corner la difesa della Salernitana15:16

14' Celia punta Ghiglione sulla sinistra, l'esterno ospite commette fallo e il Cesena guadagna un interessante calcio di punizione15:18

11' Cross velenoso di Celia per Shpendi che non ci arriva. La respinta viene raccolta da Calò che dal limite calcia forte senza però inquadrare lo specchio15:12

8' La Gumina si coordina al volo da posizione decentrata, il pallone termina a lato senza impensierire Christensen15:09

6' Verde cerca direttamente la porta su un calcio di punizione dalla lunga distanza. Nessun problema per Klinsmann che blocca la sfera con sicurezza15:08

5' Si inserisce Zuccon sulla destra, il suo cross viene bloccato da Klinsmann15:06

4' ANCORA LA GUMINA! Conclusione da dentro l'area dell'ex Samp, respinge Christensen!15:05

2' Primo squillo del Cesena! Cross a rientrare di Calò, La Gumina ci mette il piede deviando il pallone verso la porta. Tuffo di Christensen che blocca la sfera15:04

SI PARTE! È iniziata Cesena-Salernitana!15:01

Le scelte di Breda: qualche novità nello schieramento dei campani. Breda riparte dal 3-5-2 con l'esordio di Corazza sulla sinistra, e Zuccon e Soriano a completare la mediana insieme ad Amatucci. A destra gioca Ghiglione, mentre il tandem d'attacco è composto da Cerri e Verde. In difesa, davanti a Christensen, Bronn, Ferrari e Lochoshvili formano il terzetto difensivo14:20

Le scelte di Mignani: davanti al portiere Klinsmann, la difesa a tre è composta da Ciofi, Prestia e Mangraviti, mentre sugli esterni agiranno Celia e Ceesay. In mezzo tocca a Saric e Calò, in attacco Berti si posiziona alle spalle di La Gumina e Shpendi14:22

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Christensen - Bronn, Ferrari, Lochoshvili - Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza - Verde, Cerri14:17

FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-1-2: Klinsmann - Ciofi, Prestia, Mangraviti - Celia, Saric, Calò, Ceesay - Berti - La Gumina, Shpendi14:15

La direzione di gara è affidata a Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Bianchini e dal quarto ufficiale Diop. Al Var ci sono invece Di Paolo e Dionisi11:42

Nella gara di andata, la sfida giocata all'Arechi terminò 1-1. All'iniziale vantaggio dei campani firmato da Verde, replicò Tavsan nel recupero del primo tempo11:40

Situazione delicata in casa Salernitana, i campani galleggiano al terzultimo posto in classifica e oggi sarebbero retrocessi. La squadra di Breda ha ottenuto 8 punti nelle ultime sei partite e in trasferta non ottiene una vittoria dallo scorso 6 ottobre al Barbera contro il Palermo11:38

Solo una sconfitta nelle ultime sette per il Cesena di Mignani, che attualmente è l'ultimo riferimento della zona play off. Gli emiliani sono reduci dal successo all'ultimo respito ottenuto sul campo della Cremonese, e oggi sperano di ritrovare una vittoria che al Manuzzi manca dallo scorso 14 dicembre11:34

Benvenuti alla diretta di Cesena-Salernitana, gara valida per la 28' giornata del campionato di Serie B!11:30

