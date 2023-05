Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:32

Invasione di campo e festa cominciata a Frosinone che per la terza volta nella propria storia torna in Serie A. La Reggina rimane in zona play off ma viene agganciata dall'Ascoli all'ottavo posto.22:32

Vince e torna in Serie A a distanza di quattro anni il Frosinone che con questa vittoria si porta a +10 sul Bari, terzo in classifica, a tre giornate dal termine. Una partita bloccata per la prima mezz'ora, ma un colpo di testa di Borrelli sblocca la gara, ciociari che trovano nel finale di primo tempo il raddoppio con un rigore di Insigne. Nella ripresa la Reggina accorcia con Hernani ma è Caso a siglare il gol del definitivo 3-1. Nei calabresi espulso Cionek per condotta violenta.22:32

90'+4' Fine partita: FROSINONE - REGGINA 3-1.22:24

90'+1' Sostituzione nella Reggina, entra Liotti per Di Chiara.22:22

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:21

89' Sponda di Rivas e palla per Menez che da pochi passi non riesce a trovare la porta. Turati blocca.22:19

86' Partita virtualmente conclusa si aspetta solo il fischio finale per cominciare la festa.22:16

84' Nel Frosinone entra Moro per Borrelli.22:14

81' Sostituzione nel Frosinone, entra Rohden per Mazzitelli.22:11

77' Ci prova Ravanelli di collo pieno dal limite. Palla alla destra di Colombi.22:07

74' Baez prende il posto di Insigne.22:05

73' Due cambi anche nel Frosinone, dentro Garritano per Caso.22:05

71' Dentro Menez per Strelec.22:02

71' Doppio cambio in casa Reggina, Rivas per Canotto.22:02

70' Continua la pressione dei ciociari, la Reggina si difende come può.22:01

65' CASO! Azione in velocità del Frosinone, Insigne serve Caso che da ottima posizione calcia di prima ma spara alto sopra la traversa.21:56

61' Il gol sembra aver chiuso la gara, con il Frosinone che ora governa il campo.21:52

57' GOL! FROSINONE - Reggina 3-1! Rete di Caso. Recupero palla in mezzo al campo di Lucioni, cambio gioco per Caso che calcia di sinistro e trafigge Colombi.



53' Prova subito a riportarsi in avanti il Frosinone con Caso che calcia da posizione defilata. Palla deviata in angolo.21:43

51' GOL! Frosinone - REGGINA 2-1! Rete di Hernani. Si fa sorprendere il Frosinone con la rete di Hernani, che in mischia riceve palla in area da Strelec e di piatto destro la piazza all'angolo.21:42

46' Inizia il secondo tempo di FROSINONE - REGGINA.21:36

46' Cambio nel Frosinone, entra Frabotta per Cotali.21:36

46' Dentro anche Hernani per Majer.21:36

46' Nella Reggina entra Terranova per Caporese.21:36

Frosinone in vantaggio di due reti e a 45 minuti dal ritorno in Serie A. Inizio di gara bloccato, con le squadre che giocano maggiormente a metà campo ma con gli ospiti che provano a spingere. Alla mezz'ora, un colpo di testa di Borrelli sblocca la gara e nel finale il rigore di Insigne porta i ciociari sul 2-0. Nella Reggina espulsi Cionek, per una manata in faccia a Caso, e Inzaghi.21:20

45'+2' Fine primo tempo: FROSINONE - REGGINA 2-0.21:20

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:17

42' GOL! FROSINONE - Reggina 2-0! Rete di Insigne. Rigore calciato centrale sotto la traversa.



41' Cartellino rosso per Cionek per condotta violenta, manata in faccia a Caso.21:17

40' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Prontera dopo un check al VAR indica il dischetto.21:13

40' Prontera richiamato al VAR per un contatto in area di rigore tra Cionek e Caso.21:12

37' Gran botta di sinistro di Cotali dal limite, Colombi respinge con i pugni.21:10

36' È la squadra di casa a comandare il gioco ora, la rete del vantaggio sembra aver dato fiducia ai ciociari.21:10

34' La Reggina che deve ora cambiare strategia, con il gol del Frosinone che ha cambiato gli equilibri in campo.21:10

31' GOL! FROSINONE - Reggina 1-0! Rete di Borrelli. Si sblocca all'improvviso la partita, cross dalla fascia sinistra di Cotali, Borrelli stacca di testa e manda la palla sotto la traversa alla destra di Colombi.



30' Mezz'ora di gioco, partita bloccata con la squadra di casa che fa fatica a venire fuori.21:05

27' Cartellino giallo per Cotali per un fallo a metà campo.21:00

24' Pressione da parte degli ospiti con il Frosinone che fa fatica a portarsi in avanti.20:57

21' Tiro cross di Di Chiara dal fondo, palla smanacciata da Turati, sul proseguo dell'azione ancora Di Chiara crossa d'esterno in area ma nessuno riesce a intercettare la sfera.20:56

16' Cartellino giallo per Majer, fallo a metà campo Mazzitelli.20:52

13' Cross dalla destra di Mazzitelli sul secondo palo, Borrelli non ci crede abbastanza e la palla si perde a lato.20:49

11' Costruisce a metà campo la Reggina, ma l'azione si spegne sulla trequarti.20:43

7' Tiene palla la squadra ospite in questo avvio di partita, il Frosinone sembra sentire l'importanza della gara.20:39

3' Rimessa profondo dentro l'area del Frosinone, Sampirisi in anticipo spazza in angolo.20:35

1' FISCHIO D’INIZIO DI FROSINONE - REGGINA. Arbitra Prontera.20:32

Nel Frosinone tridente formato da Insigne, Caso e Borrelli. In mezzo al campo con Mazzitelli ci sono Boloca e Gelli. Davanti a Sampirisi, Ravanelli e Lucioni centrali, ai lati Cotali e Sapirisi. La Reggina risponde con il duo Canotto, Strelec in attacco, Menez parte dalla panchina. Difesa a tre con Camporese, Cionek e Loiacono, a centrocampo Bouah e Di Chiara a tutta fascia, in mezzo con Crisetig ci sono Majer e Fabbian.19:53

Formazione REGGINA (3-5-2): Colombi - Cionek, Camporese, Loiacono - Crisetig, Bouah, Majer, Fabbian, Di Chiara - Canotto, Strelec. A disposizione: Contini, Aglietti, Menez, Gori, Galabinov, Hernani, Ricci, Terranova, Lombardi, Liotti, Rivas.19:48

Formazione FROSINONE (4-3-3): Turati - Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali - Gelli, Mazzitelli, Boloca - Insigne, Borrelli, Caso. A disposizione: Loria, Rohden, Garritano, Bocic, Kalaj, Moro, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Baez, Oliveri, Frabotta.19:48

La prossima sarà la 10ª sfida tra Frosinone e Reggina in Serie B: quattro vittorie per i gialloblù, tre per gli amaranto e due pareggi. All'andata netta vittoria dei ciociari per 3-0. I calabresi, penalizzati di tre punti, proveranno ad avvicinare il Cagliari, ora quinto e distante 5 lunghezze.18:01

Il Frosinone prepara la festa, grazie al pareggio tra Bari e Cittadella manca solo una vittoria è sarà Serie A. La Reggina che non attraversa un buon momento ha però bisogno di punti per rimanere in zona play off.17:53