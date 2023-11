Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Catanzaro, anticipo della tredicesima giornata di Serie B.18:57

Big match tra le due squadre divise da soli tre punti: i giallorossi, reduci da due sconfitte di fila (vs Como e Modena), ambiscono ad agganciare gli arancioneroverdi, vogliosi invece di consolidare il secondo posto in scia al Parma.18:59

4-4-2 per il Catanzaro: Fulignati - Situm, Krajnc, Brighenti, Veroli - Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte - Stoppa, Iemmello. A disp.: Sala, Borrelli, Oliveri, Krastev, Miranda, Katseris, Pontisso, Brignola, D'Andrea, Ambrosino, Biasci.20:05

Vanoli opta per il tridente Pierini-Pohjanpalo-Johnsen, continuità per capitan Modolo in difesa e Sverko sull'out di sinistra.19:52