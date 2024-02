Obiettivo continuità per il Modena che ospita nella 24ª giornata di Serie B il Cosenza di Caserta. Gli emiliani sono reduci dal pareggio in rimonta contro la Sampdoria e vantano nelle ultime partite anche una vittoria per 3 a 0 contro la capolista, il Parma. Di questo ne ha parlato l'allenatore del Modena Paolo Bianco in conferenza stampa: "Contro il Cosenza servirà l'atteggiamento giusto. L'attenzione, la fame e il coraggio che ci hanno permesso di superare anche il Parma capolista".11:37