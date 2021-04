LIVE CREMONESE - PORDENONE 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Entrambe le squadre vengono da due vittorie fondamentali in ottica salvezza: la Cremonese si è imposta sul campo del Cosenza, il Pordenone in casa contro l'Entella. Per i girigiorossi i punti sono 39, a più 7 dalla zona playout; i ramarri sono a quota 37, ma con una partita da recuperare. Oggi quindi si tratta di uno scontro diretto, la sifda sarà decisiva per fare un salto importante verso la permanenza in Serie B.13:31