LIVE EMPOLI - LECCE 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dei 13 precedenti in Serie B contro il Lecce, l’Empoli ha vinto solamente tre sfide (5N, 5P): l’ultima vittoria dei toscani risale al settembre del 1983 (2-1 in quell’occasione). Dall’altro lato, il Lecce non perde da otto partite consecutive contro i toscani in Serie B (3V, 5N); tuttavia i pugliesi non hanno mai vinto in casa dell’Empoli nel campionato cadetto (3N, 3P).13:38