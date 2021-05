LIVE PESCARA - SALERNITANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Grassadonia si affida ancora a Ceter in attacco: cinque gol in questa Serie B per il Colombiano classe '9714:27

Torna in panchina Fabrizio Castori! L'allenatore della Salernitana spera di festeggiare la sua guarigione dal Covid-19 con una vittoria che vorrebbe dire promozione in Serie A! 15:06

Subito una punizione interessante per la squadra ospite dal limite dell'area: calcia bene Kiyine, ma la barriera devia in angolo!14:08

La Salernitana attacca con convinzione sin dai primi minuti, un altro calcio d'angolo in favore dei campani! Dagli sviluppi del corner un tocco di mano di Omeonga regala un'altra punizione interessante dal limite per gli ospiti!14:11

Prima sortita offensiva del Pescara che si conclude con un nulla di fatto: il fallo in attacco di Ceter permette alla Salernitana di rientrare subito in possesso del pallone14:15

Continua a tenere il pallino del gioco la Salernitana, ma il Pescara non lascia spazio in questa fase difendendosi con ordine14:20

Lancio lungo per Tutino, ma l'attaccante della Salernitana non riesce a controllare e si porta il pallone sul fondo14:23

Arriva un cartellino giallo per Jens Odgaard: il centravanti del Pescara è il primo giocatore a finire sul taccuino dei cattivi in questa partita14:34

Prima vera occasione per il Pescara! Odgaard entra in area da sinistra, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete!14:33

Fallo laterale per il Pescara, Jaroszynski batte lungo ma Volta anticipa ancora una volta gli attaccanti campani e Fiorillo blocca in presa alta14:36

Clamorosa occasione per il Pescara: la conclusione da due passi di Ceter si stampa sul palo! Si salva la Salernitana, ma stanno crescendo gli abruzzesi in questa fase!14:41

La partita vive una fase di stallo in questi minuti: dopo la doppia occasione del Pescara si sta riorganizzando la Salernitana che prova nuovamente a farsi viva in avanti14:46

Parte forte la Salernitana che comincia subito in attacco, ma col passare dei minuti cresce il Pescara che gioca con maggiore serenità rispetto ai granata e si rende pericoloso prima con Odgaard e poi con un clamoroso palo colpito da Ceter. Un po' di paura per i campani che restano comunque padroni del proprio destino.14:59

In questo momento, la Salernitana sarebbe virtualmente la seconda squadra promossa in Serie A dopo l'Empoli, dato che il Monza sta pareggiando per 0-0 nella sfida casalinga contro il Brescia. I granata cercheranno comunque di trovare la via del gol per portare a casa partita e promozione senza dipendere dai risultati degli altri campi.15:03