LIVE SPAL - CREMONESE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori13:25

Al Mazza, tutto pronto per Spal-Cremonese, incontro valevole per la trentottesima giornata di Serie B.13:25

La squadra di Massimo Rastelli, dopo la vittoria contro la Reggiana, ospita la Cremonese.13:26

Gli emiliani, attualmente noni in classifica, dovranno cercare la vittoria e sperare in un passo falso di Chievo Verona o Brescia per centrare la qualificazione ai playoff.13:26

I lombardi, dopo aver raggiunto una zona tranquilla di classifica, cercano la seconda affermazione consecutiva dopo la vittoria contro il Pescara del turno scorso.13:27

Ecco le formazioni: 3-5-2 per la Spal: Berisha - Okoli, Tomovic, Ranieri - Dickmann, Segre, Esposito, Mora, Sala - Strefezza, Asencio. A disposizione: Gomis, Thiam, Spaltro, Sernicola, Viviani, Missiroli, Murgia, Paloschi, Di Francesco, Floccari, Moro, Seck.13:36

4-2-3-1 per la Cremonese: Carnesecchi - Zortea, Terranova, Bianchetti, Fiordaliso - Valzania, Castagnetti - Buonaiuto, Nardi, Strizzolo - Ciofani. A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fornasier, Bartolomei, Gustafson, Pinato, Deli, Gaetano, Baez, Ceravolo, Colombo.14:12

Rastelli decide di puntare sul tandem offensivo formato da Strefezza e Asencio. In difesa, Tomovic guida il reparto affiancato da Okoli e Ranieri. A centrocampo, il tecnico dei biancazzurri opta per Segre, Esposito e Mora con Dickmann e Sala sulle corsie laterali.13:39

Pecchia risponde con il modulo 4-2-3-1 con Ciofani unica punta coadiuvato sulla trequarti da Buonaiuto, Nardi e Strizzolo. In mediana, vengono riproposti i soliti Valzania e Castagnetti mentre nel reparto difensivo, Terranova e Bianchetti agiscono come centrali con Zortea e Fiordaliso terzini.14:12

1' Inizia il primo tempo di SPAL-CREMONESE. Dirige la sfida l’arbitro Giacomo Camplone della sezione AIA di Pescara.14:04

3' Esposito anticipa Nardi e prova il lancio per Strefezza. Il centrocampista ex Chievo sbaglia la misura del passaggio consegnando palla agli ospiti.14:09

4' Ciofani, servito al centro dell'area da Buonaiuto, tenta il piazzato ma Berisha è attento e blocca la sua conclusione insidiosa.14:10

6' Strefezza penetra in area e mette palla sul secondo palo per Asencio. Bianchetti è attento ed anticipa l'attaccante dei padroni di casa.14:11

8' Giropalla della Cremonese. Gli spallini cercano di effettuare un pressing costante nel tentativo di recuperare il pallone.14:13

11' Nardi prova a liberarsi della marcatura di Mora. L'esperto centrocampista ferma il trequartista ospite rilanciando la palla distante dalla propria trequarti.14:16

14' I ritmi di gioco sono abbastanza blandi. Per ora, la SPAL non riesce a fare la partita faticando a recuperare velocemente il possesso.14:19

16' Traversone dalla sinistra di Sala a cercare Asencio sul secondo palo. Il centravanti spagnolo non riesce a raggiungere il pallone.14:22

19' La squadra di Rastelli tenta di sfruttare gli spazi concessi dalla Cremonese. Per ora, i padroni di casa faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Carnesecchi.14:25

21' Calcio d'angolo dalla destra di Esposito per l'inserimento centrale di Mora. Il centrocampista biancazzurro viene murato da Valzania.14:26

24' Ennesimo cross dalla fascia sinistra di Sala per l'inserimento di Dickmann al centro dell'area. Il laterale spallino non riesce a colpire al meglio la sfera di gioco.14:29

26' Esposito prova a lanciare Asencio in profondità. Il tentativo di assist del regista dei padroni di casa finisce lentamente tra le braccia di Carnesecchi.14:31

28' In questa fase di gioco, gli errori in fase di impostazione della manovra offensiva si susseguono da ambo le parti. Sin qui, la partita ha riservato poche emozioni.14:34

31' Zortea prova ad innescare Ciofani al limite dell'area. Il laterale grigiorosso regala palla alla retroguardia dei padroni di casa.14:37

32' Mora, dopo un'azione insistita sulla sinistra, serve Asencio che si gira al limite dell'area e prova la conclusione potente. La palla finisce non distante dalla porta difesa da Carnesecchi.14:39

35' La Cremonese sta cercando di gestire il possesso palla senza fretta. Gli ospiti non vogliono correre rischi.14:44

36' Calcio d'angolo dalla destra sul secondo palo di Esposito. Carnesecchi esce con i pugni e libera l'area di rigore.14:41

37' Ranieri verticalizza per Asencio. L'attaccante spagnolo non riesce a concludere a rete per l'intervento decisivo di Bianchetti.14:42

38' Strefezza premia l'inserimento in area di Segre. Fiordaliso si getta in scivolata non permettendo al centrocampista ex Torino di calciare verso la porta.14:46

41' AMMONITO Valzania. Entrata in ritardo ai danni di Strefezza.14:46

43' Buonaiuto recupera palla sulla sinistra, penetra in area e tenta la conclusione a giro sul secondo palo. Berisha è attento e alza la palla oltre la traversa.14:48

45' Fine primo tempo di SPAL-CREMONESE: 0-0. Spal e Cremonese vanno negli spogliatoi in perfetta parità.14:51

Al Mazza, Spal e Cremonese concludono la prima parte di gara a reti bianche. I padroni di casa non sono mai riusciti ad impensierire la retroguardia cremonese. La prima frazione ha offerto poche emozioni ed è stata giocata a ritmi molto blandi.14:56

Durante l'intervallo, i due tecnici potrebbero decidere di inserire i giocatori inizialmente relegati in panchina nel tentativo di sbloccare la gara.14:53

46' Inizia il secondo tempo di SPAL-CREMONESE: 0-0. Riprende la partita. 15:09

46' Dickmann effettua un cross dalla fascia destra che attraversa tutta l'area arrivando all'accorrente Sala che calcia potentemente sul primo palo. Carnesecchi si distende e respinge il tentativo del laterale biancazzurro.15:11