LIVE PERUGIA - ASCOLI 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Renato Curi tutto pronto per Perugia-Ascoli, quinta giornata di Serie B.15:27

Gli umbri, ancorati all'ultimo posto e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, affrontano i bianconeri, finora imbattuti e vincenti nell'unica trasferta disputata - in casa del Palermo.15:31

4-3-3 per l'Ascoli: Baumann - Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco - Collocolo, Buchel, Eramo - Falzerano, Gondo, Bidaoui. A disp.: Guarna, Bolletta, Adjapong, Quaranta, Salvi, Giordano, Giovane, Mendes, Lungoyi, Fontana, Dionisi.15:46

Castori ridisegna la difesa con Sgarbi affiancato da Curado e Dell'Orco e si affida al tandem d'attacco Strizzolo-Di Carmine. Prima da titolare in mediana per Bartolomei.15:43

Squalificato Caligara, gioca Eramo. Esordio per Baumann tra i pali, appena acquistato dopo l'infortunio di Leali. Bucchi in attacco opta per Falzerano nel tridente completato da Gondo e Bidaoui.15:37