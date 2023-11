Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Braglia, in scena per la 13ª giornata di Serie B Modena-Sampdoria. 14:21

Tre vittorie di fila e un quarto posto per il Modena che è alla ricerca di continuità per rimanere nella parte alta della classifica. Sono solo due le partite perse in questo inizio di stagione contro Venezia e Palermo, che testimoniano il grande momento di forma che sta vivendo la squadra di Paolo Bianco.15:40