LIVE CITTADELLA - ASCOLI 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo stadio Pier Cesare Tombolato è tutto pronto per Cittadella-Ascoli, partita valevole per la 17^ giornata di Serie B.12:12

Gli ospiti, anch’essi in ottima forma come i granata, hanno collezionato 11 punti nelle ultime 5 partite disputate.12:12

L’Ascoli potrebbe registrare tre vittorie esterne consecutive per la seconda volta in questo campionato. Solo il Brescia (19) ha ottenuto più punti dell’Ascoli (17) in trasferta nel torneo in corso.13:05