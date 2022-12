Cornice dell'odierno incontro è lo Stadio Vigorito di Benevento. Match che si gioca in terra campana, tra due formazioni che sono separate in classifica da un solo punto; 15^ posto con 18 punti complessivi per le Streghe, che provengono da un'importante vittoria ai danni del Parma, dopo un periodo con qualche difficoltà. Un tassello di vantaggio, invece, per gli ospiti del Cittadella; i veneti sono fissi a 19 punti totali in 14^ posizione, e si presentano in Campania con alle spalle un pesante ko per 3-0 contro il Bari.14:38