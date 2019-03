LIVE VENEZIA - PALERMO 1-0 SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Di fronte c'è però un Palermo in piena corsa per la promozione diretta e deciso a rispondere alla vittoria del Brescia

Cosmi ha subito scelto di affidarsi all'amata difesa a tre. Stellone ha invece optato per una formazione spregiudicata con tre punte in campo contemporaneamente

Meglio il Venezia in questo avvio. Palermo sulla difensiva

BOCALON! Il primo tentativo è dell'ex Salernitana, ma il tiro dalla distanza non inquadra la porta di Brignoli

16'

Adesso l'inerzia della partita è passata dalla parte dei giocatori del Palermo, che però non trovano spazio di fronte a un Venezia molto accorto in fase di non possesso