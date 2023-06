Manca poco all'inizio di Bari-Cagliari. Grande attesa per l'ultimo atto, all'andata il match è terminato in parità.19:38

Le scelte di Ranieri: in avanti il tandem Lapadula-Luvumbo. Deiola e Makoumbou in mediana. Dessena e Obert in difesa, Di Pardo e Lella dal primo minuto. Mancosu in panchina, out Nandez.19:49