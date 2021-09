LIVE SPAL - MONZA 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stroppa cambia invece qualcosa rispetto alla preziosa vittoria di fine Agosto contro la Cremonese. In difesa, il neo-acquisto Marrone prende il posto di Paletta, a centrocampo Mazzitelli e Barberis si prendono i posti di Scozzarella e Brescianini. In attacco subito in campo Gytkjaer, autore dell'unico gol realizzato sinora dai biancorossi in campionato.13:47