Dove si gioca la partita:



Stadio: Dino Manuzzi

Città: Cesena

Capienza: 23860 spettatori11:56 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cesena-Cittadella, gara valida per la 21a giornata del campionato di Serie B.11:56

Allo stadio Dino Manuzzi, il Cesena di Michele Magnani ospita il Cittadella di Alessandro Dal Canto: in palio punti importanti per avvicinare la zona play-off e allontanare quella dei play-out.11:56

Il Cesena vive un momento complicatissimo, avendo perso cinque delle ultime sei partite di campionato, comprese le ultime tre: l’ultima volta che i bianconeri sono usciti sconfitti da quattro gare consecutive in Serie B risale alla stagione 2007/08. Mister Mignani sa che è necessario un risultato positivo per rialzare la testa e dare una svolta a questo campionato.11:56

Il Cittadella, invece, arriva da tre vittorie consecutive, serie che ha portato la formazione veneta fuori dalla zona più calda della classifica: la squadra allenata da Dal Canto si trova ora a soli quattro punti dalla zona play-off e non vuole smettere di sorprendere.11:56

Nella gara di andata, il Cesena ha vinto lo scontro diretto con il Cittadella per 2-0, grazie alle reti di Bastoni e Shpendi: i bianconeri potrebbero vincere entrambe le gare stagionali contro i veneti in Serie B per la seconda volta nella loro storia, la prima dal 2016/17.11:56

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cesena si affida al 3-4-2-1: Klinsmann – Ciofi, Prestia, Mangraviti – Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma – Kargbo, Berti – Shpendi.17:12

Mignani affida l’attacco a Shpendi, con Kargbo e Berti a sostegno. In mezzo al campo ci saranno Calò e Bastoni, mentre sulle fasce tocca a Adamo e a Donnarumma. In difesa Prestia giocherà come centrale, affiancato da Ciofi e Mangraviti. Tra i pali ancora una volta tocca a Klinsmann.17:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella risponde con un 3-5-1-1: Kastrati – Salvi, Pavan, Carissoni – D’Alessio, Tronchin, Branca, Amatucci, Masciangelo – Vita – Pandolfi.16:45

Dal Canto dispone una difesa a tre con Salvi, Pavana e Carissoni davanti a Kastrati. Linea di centrocampo a cinque con D’Alessio e Masciangelo sulle fasce e con Tronchin, Branca e Amatucci ad occupare la zona centrale. Davanti ci sarà Vita a supporto di Pandolfi, che giocherà come unica punta.16:45

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto.11:57

Via al match. Primo possesso per il Cittadella.17:17

Subito pericolo in area del Cesena: cross dalla sinistra di Masciangelo, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore e con Donnarumma che - appostato in zona secondo palo ad un metro dalla linea di porta - appoggia con il petto verso il suo portiere, prendendosi un rischio non indifferente ma optando per la soluzione migliore.17:19

3' Pandolfi prova un guizzo personale entrando in area di rigore, con Klinsmann che è attentissimo e blocca in uscita bassa, anticipando l'attaccante avversario.17:21

5' Resta a terra Kargbo dopo un intervento spalla a spalla con Pavan: l'attaccante del Cesena termina direttamente contro i piedi di Dal Canto, posizionato fuori dal campo all'interno della propria area tecnica. L'arbitro fa continuare, per poi fermare temporaneamente il gioco una volta uscita la palla.17:22

7' Schema su punizione per il Cesena, con Calò che viene liberato in zona trequarti: il numero 35 bianconero alza dentro l'area per Kargbo, il quale però si allunga il pallone stoppando di petto, consentendo alla difesa di rientrare e di spazzare lontano.17:25

9' Kastrati dice no a Bastoni! Il centrocampista bianconero riceve in zona trequarti, se la sistema sul mancino e calcia forte verso l'angolino basso di destra: il portiere del Cittadella si allunga e devia in calcio d'angolo.17:26

11' Insiste il Cesena, questa volta con Berti: il numero 14 bianconero avanza sulla trequarti, poi prova la conclusione con il mancino, mettendo fuori, lontano rispetto al palo di sinistra.17:29

13' Proteste di Kargbo, che è terminato a terra in area di rigore del Cittadella dopo un contatto con Branca: l'arbitro Perenzoni fa continuare.17:31

15' 1o ammonito Cesena: cartellino giallo per Giacomo Calò.17:32

15' Il centrocampista bianconero si allunga il pallone e interviene in ritardo ai danni di Tronchin. Non ha dubbi Perenzoni, che estrae subito il giallo.17:33