LIVE SPAL - BENEVENTO 1-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara per la gara tra Spezia e Benevento, valevole per la 13esima giornata del campionato di Serie B.13:32

I padroni di casa, attualmente 11esimi in classifica con 15 punti, sono in serie positive da 4 partite, nelle quali hanno ottenuto però una sola vittoria.13:33

Gli ospiti d’altro canto sono in una situazione assai precaria, in piena zona calda di lotta per non retrocedere. I campani non vincono dallo 0-2 sul campo del Venezia del 3 settembre, dopodichè 4 pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime 8 esibizioni.13:34