Venturato cambia metà squadra (sei elementi) rispetto alla sconfitta di Salerno: in attacco, fiducia al giovane Tavernelli in coppia con Tsadjout, Vita a supporto.17:31

3-4-1-2 per la SPAL: Thiam - Tomovic, Salamon, Sernicola - D'Alessandro, Valoti, Sal. Esposito, Sala - Castro - Di Francesco, Paloschi. A disp.: Galeotti, Spaltro, Minelli, Seck, Vicari, Murgia, Missiroli, Jankovic, Brignola, Floccari, Strefezza, Seb. Esposito.17:54

I granata, solo un punto nelle ultime due gare casalinghe, affrontano i biancazzurri, reduci da sei vittorie di fila e con la possibilità di balzare in testa alla classifica.17:47

Al Tombolato tutto pronto per Cittadella-SPAL, posticipo dell'undicesima giornata di Serie B.17:46

Cittadella - SPAL è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 17:00 allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella.

Arbitro di Cittadella - SPAL sarà Giacomo Camplone coadiuvato da Fabrizio Lombardo e Manuel Robilotta.

Attualmente il Cittadella si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la SPAL si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cittadella ha segnato 16 gol e ne ha subiti 10; la SPAL ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Cittadella ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la SPAL ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cittadella nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Pisa e la Salernitana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La SPAL nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cittadella ha incontrato nell'ultima partita la Salernitana perdendo 1-0 mentre La SPAL ha incontrato Pisa vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mario Gargiulo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lucas Castro con 3 gol.

Cittadella e SPAL si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Cittadella non ha mai vinto, la SPAL ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Cittadella SPAL Partite giocate 9 10 Numero di partite vinte 4 6 Numero di partite perse 3 1 Numero di partite pareggiate 2 3 Gol totali segnati 16 18 Gol totali subiti 10 8 Media gol subiti per partita 1.1 0.8 Percentuale possesso palla 55.5 51.6 Numero totale di passaggi 3732 4335 Numero totale di passaggi riusciti 2794 3535 Numero di tiri nello specchio per partita 48 40 Percentuale di tiri in porta 48.5 38.8 Numero totale di cross 248 188 Numero medio di cross riusciti 63 46 Duelli per partita vinti 451 515 Duelli per partita persi 535 491 Corner subiti 44 51 Corner guadagnati 52 54 Numero di punizioni a favore 124 149 Numero di punizioni concesse 172 155 Tackle totali 139 159 Percentuale di successo nei tackle 59.7 61.0 Fuorigiochi totali 14 23 Numero totale di cartellini gialli 28 31 Numero totale di cartellini rossi 0 2

